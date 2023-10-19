У Дергачах під Харковом показали будинки, майже відновлені після ударів РФ

У місті Дергачі Харківської області триває відновлення будинків на двох вулицях, які значно постраждали внаслідок обстрілів росіян, — Центральній та 23 Серпня. Роботи проводять коштом фонду ліквідації наслідків збройної агресії та місцевого бюджету.

Загалом до грудня у Дергачах планують завершити відновлення 17 багатоквартирних будинків. У планах також благоустрій прилеглих територій, повідомляє пресслужба ХОВА.

“Станом на сьогодні три будівлі перебувають на стадії готовності 99%. Відбудову ще двох житлових об’єктів виконано на 90%”, – зазначив начальник Харківської РВА Володимир Усов.

Відео: ХОВА

“У багатьох будинках, крім зовнішніх робіт з ремонту покрівлі, утеплення та облаштування фасадів, а також заміни вікон, приводяться до ладу під’їзди й сходові марші. За потреби вставляються вибиті у квартирах двері, облаштовуються підвали, виконуються штукатурні роботи”, – розповів заступник начальника ХОВА Михайло Харнам.

У Харківському районі цього року також планують розпочати відновлення десяти багатоквартирних будинків у селі Руська Лозова та по одному – у селищах Докучаєвське та Рогань.