Завтра три трамвая в Харькове изменят маршруты

Движение трамваев на проспекте Героев Харькова, на участке от площади Защитников Украины до улицы Академика Павлова, будет приостановлено с 9:00 до 17:00 31 октября.

Это связано с ремонтом трамвайного пути, сообщает пресс-служба Харьковского горсовета.

В это время трамваи будут курсировать следующим образом:

№6: разворотный круг «602-й микрорайон» – Салтовское шоссе – пер. Салтовский – ул. Академика Павлова – пр. Героев Харькова – ул. Кошкина (в обратном направлении: ул. Морозова) – ул. Георгия Тарасенко – ул. Молочная – пл. Защитников Украины – пр. Героев Харькова – пл. Конституции – пл. Павловская – пл. Сергеевская – ул. Полтавский Путь – ул. Евгения Котляра – разворотный круг «Южный вокзал»;

№8: разворотный круг «602-й микрорайон» – Салтовское шоссе – пер. Салтовский – ул. Академика Павлова – пр. Героев Харькова – ул. Кошкина – ул. Георгия Тарасенко – ул. Морозова – пр. Героев Харькова – ул. Академика Павлова – Салтовское шоссе – разворотный круг «602-й микрорайон»;

№27: разворотный круг «Салтовское» – пр. Тракторостроителей – ул. Героев Труда – ул. Академика Павлова – пр. Героев Харькова – ул. Кошкина (в обратном направлении: ул. Морозова) – ул. Георгия Тарасенко – ул. Молочная – ул. Гольдберговская – ул. Москалевская – разворотный круг «Новожаново».