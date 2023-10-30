Завтра три трамвая в Харькове изменят маршруты
Движение трамваев на проспекте Героев Харькова, на участке от площади Защитников Украины до улицы Академика Павлова, будет приостановлено с 9:00 до 17:00 31 октября.
Это связано с ремонтом трамвайного пути, сообщает пресс-служба Харьковского горсовета.
В это время трамваи будут курсировать следующим образом:
№6: разворотный круг «602-й микрорайон» – Салтовское шоссе – пер. Салтовский – ул. Академика Павлова – пр. Героев Харькова – ул. Кошкина (в обратном направлении: ул. Морозова) – ул. Георгия Тарасенко – ул. Молочная – пл. Защитников Украины – пр. Героев Харькова – пл. Конституции – пл. Павловская – пл. Сергеевская – ул. Полтавский Путь – ул. Евгения Котляра – разворотный круг «Южный вокзал»;
№8: разворотный круг «602-й микрорайон» – Салтовское шоссе – пер. Салтовский – ул. Академика Павлова – пр. Героев Харькова – ул. Кошкина – ул. Георгия Тарасенко – ул. Морозова – пр. Героев Харькова – ул. Академика Павлова – Салтовское шоссе – разворотный круг «602-й микрорайон»;
№27: разворотный круг «Салтовское» – пр. Тракторостроителей – ул. Героев Труда – ул. Академика Павлова – пр. Героев Харькова – ул. Кошкина (в обратном направлении: ул. Морозова) – ул. Георгия Тарасенко – ул. Молочная – ул. Гольдберговская – ул. Москалевская – разворотный круг «Новожаново».
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: движение, міськрада, маршруты, ремонт, трамваи, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 30 октября 2023 в 15:02;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Движение трамваев на проспекте Героев Харькова, на участке от площади Защитников Украины до улицы Академика Павлова, будет приостановлено с 9:00 до 17:00 31 октября.".