Завтра три трамваї у Харкові змінять маршрути
Рух трамваїв на проспекті Героїв Харкова, на ділянці від майдану Захисників України до вулиці Академіка Павлова, буде припинений з 9:00 до 17:00 31 жовтня.
Це пов’язано із ремонтом трамвайної колії, повідомляє пресслужба Харківської міськради.
У цей час трамваї курсуватимуть так:
№6: розворотне коло «602-й мікрорайон» – Салтівське шосе – пров. Салтівський – вул. Академіка Павлова – пр. Героїв Харкова – вул. Кошкіна (у зворотному напрямку: вул. Морозова) – вул. Георгія Тарасенка – вул. Молочна – пл. Захисників України – пр. Героїв Харкова – пл. Конституції – пл. Павлівська – пл. Сергіївська – вул. Полтавський Шлях – вул. Євгена Котляра – розворотне коло «Південний вокзал»;
№8: розворотне коло «602-й мікрорайон» – Салтівське шосе – пров. Салтівський – вул. Академіка Павлова – пр. Героїв Харкова – вул. Кошкіна – вул. Георгія Тарасенка – вул. Морозова – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – Салтівське шосе – розворотне коло «602-й мікрорайон»;
№27: розворотне коло «Салтівське» – пр. Тракторобудівників – вул. Героїв Праці – вул. Академіка Павлова – пр. Героїв Харкова – вул. Кошкіна (у зворотному напрямку: вул. Морозова) – вул. Георгія Тарасенка – вул. Молочна – вул. Гольдбергівська – вул. Москалівська – розворотне коло «Новожанове».
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: движение, міськрада, маршруты, ремонт, трамваи, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Жовтня 2023 в 15:02;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рух трамваїв на проспекті Героїв Харкова, на ділянці від майдану Захисників України до вулиці Академіка Павлова, буде припинений з 9:00 до 17:00 31 жовтня.".