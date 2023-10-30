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Завтра три трамваї у Харкові змінять маршрути

Суспільство 15:02   30.10.2023
Вікторія Яковенко
Завтра три трамваї у Харкові змінять маршрути

Рух трамваїв на проспекті Героїв Харкова, на ділянці від майдану Захисників України до вулиці Академіка Павлова, буде припинений з 9:00 до 17:00 31 жовтня.

Це пов’язано із ремонтом трамвайної колії, повідомляє пресслужба Харківської міськради.

У цей час трамваї курсуватимуть так:

№6: розворотне коло «602-й мікрорайон» – Салтівське шосе – пров. Салтівський – вул. Академіка Павлова – пр. Героїв Харкова – вул. Кошкіна (у зворотному напрямку: вул. Морозова) – вул. Георгія Тарасенка – вул. Молочна – пл. Захисників України – пр. Героїв Харкова – пл. Конституції – пл. Павлівська – пл. Сергіївська – вул. Полтавський Шлях – вул. Євгена Котляра –  розворотне коло  «Південний вокзал»;

№8: розворотне коло  «602-й мікрорайон» – Салтівське шосе – пров. Салтівський – вул. Академіка Павлова – пр. Героїв Харкова – вул. Кошкіна – вул. Георгія Тарасенка – вул. Морозова – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – Салтівське шосе –  розворотне коло «602-й мікрорайон»;

№27: розворотне коло  «Салтівське» – пр. Тракторобудівників – вул. Героїв Праці – вул. Академіка Павлова – пр. Героїв Харкова – вул. Кошкіна (у зворотному напрямку: вул. Морозова) – вул. Георгія Тарасенка – вул. Молочна – вул. Гольдбергівська – вул. Москалівська –  розворотне коло «Новожанове».

Читайте також: Трамвай №8 у Харкові ходитиме по-іншому до 1 листопада

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Жовтня 2023 в 15:02;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рух трамваїв на проспекті Героїв Харкова, на ділянці від майдану Захисників України до вулиці Академіка Павлова, буде припинений з 9:00 до 17:00 31 жовтня.".