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Трамвай №8 у Харкові ходитиме по-іншому до 1 листопада

Суспільство 13:11   27.10.2023
Вікторія Яковенко
Трамвай №8 у Харкові ходитиме по-іншому до 1 листопада Фото: Харківська міськрада

У Харкові трамвай №8 курсуватиме іншим маршрутом з 16:00 27 жовтня до 13:00 1 листопада.

Причина – перевлаштування лінії електропередачі на вулиці Морозова, повідомили у Харківській міськраді.

У цей час трамвай курсуватиме так:

Розворотне коло «602-й м/р» – Салтівське шосе – пров. Салтівський – вул. Академіка Павлова – пр. Героїв Харкова – пл. Захисників України – вул. Молочна – вул. Георгія Тарасенка – парк Машинобудівників.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Жовтня 2023 в 13:11;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові трамвай №8 курсуватиме іншим маршрутом з 16:00 27 жовтня до 13:00 1 листопада.".