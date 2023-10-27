Трамвай №8 у Харкові ходитиме по-іншому до 1 листопада

У Харкові трамвай №8 курсуватиме іншим маршрутом з 16:00 27 жовтня до 13:00 1 листопада.

Причина – перевлаштування лінії електропередачі на вулиці Морозова, повідомили у Харківській міськраді.

У цей час трамвай курсуватиме так:

Розворотне коло «602-й м/р» – Салтівське шосе – пров. Салтівський – вул. Академіка Павлова – пр. Героїв Харкова – пл. Захисників України – вул. Молочна – вул. Георгія Тарасенка – парк Машинобудівників.