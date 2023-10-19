Терехов назвав вартість проїзду в Харкові, коли він знову стане платним
Коли у Харкові повернуть плату за проїзд у міському громадському транспорті, тарифи залишаться на довоєнному рівні, запевнив мер Ігор Терехов в інтерв’ю порталу “Новини. LIVE”.
“Скорочується бюджет, насправді скорочується. І от ми кажемо про безкоштовний проїзд. І я відверто сказав, що, шановні харків’яни, шановні друзі, поки що є у нас така можливість, ми будемо перевозити вас безкоштовно. Але коли не буде можливості, я відверто вийду і скажу, що більше немає такої можливості. Але ми повернемося до довоєнного тарифу, тобто 8/8, і будемо теж дотувати”, — сказав Терехов.
Пільги для пенсіонерів, дітей війни, військовослужбовців, правоохоронців, чорнобильців, афганців та низки інших категорій будуть збережені, підкреслив мер, тобто проїзд для них залишиться безплатним.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: бесплатный, метро, платный, проезд, тарифы, терехов, трамвай, троллейбус, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Жовтня 2023 в 21:52;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Коли у Харкові повернуть плату за проїзд у міському громадському транспорті, тарифи залишаться на довоєнному рівні, запевнив мер Ігор Терехов в інтерв’ю порталу “Новини. LIVE”.".