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Терехов назвал стоимость проезда в Харькове, когда он вновь станет платным

Общество 21:52   19.10.2023
Елена Нагорная
Терехов назвал стоимость проезда в Харькове, когда он вновь станет платным

Когда в Харькове вернут плату за проезд в городском общественном транспорте, тарифы останутся на довоенном уровне, заверил мэр Игорь Терехов в интервью порталу «Новости. LIVE».

«Сокращается бюджет, на самом деле сокращается. И вот мы говорим о бесплатном проезде. И я откровенно сказал, что, уважаемые харьковчане, уважаемые друзья, пока есть у нас такая возможность, мы будем перевозить вас бесплатно. Но когда не будет возможности, я откровенно выйду и скажу, что больше нет такой возможности. Но мы вернемся к довоенному тарифу, то есть 8/8, и будем тоже дотировать», — сказал Терехов.

Льготы для пенсионеров, детей войны, военнослужащих, правоохранителей, чернобыльцев, афганцев и ряда других категорий будут сохранены, подчеркнул мэр, то есть проезд для них останется бесплатным.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 19 октября 2023 в 21:52;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Когда в Харькове вернут плату за проезд в городском общественном транспорте, тарифы останутся на довоенном уровне, заверил мэр Игорь Терехов в интервью порталу «Новости. LIVE».".