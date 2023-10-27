Live
  • Пт 27.10.2023
    • Харьков
  •   +12°С
  • USD 36.51
  • EUR 38.47

Трамвай №8 в Харькове будет ходить по-другому до 1 ноября

Общество 13:11   27.10.2023
Виктория Яковенко
Трамвай №8 в Харькове будет ходить по-другому до 1 ноября Фото: Харьковский горсовет

В Харькове трамвай №8 будет курсировать по другому маршруту с 16:00 27 октября до 13:00 1 ноября.

Причина – переустройство линии электропередачи на улице Морозова, сообщили в Харьковском горсовете.

В это время трамвай будет курсировать следующим образом:

Разворотный круг «602 м/р» — Салтовское шоссе — пер. Салтовский – ул. Академика Павлова – пр. Героев Харькова – пл. Защитников Украины – ул. Молочная – ул. Георгия Тарасенко – парк Машиностроителей.

Читайте также: Терехов назвал стоимость проезда в Харькове, когда он вновь станет платным

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
«В Харькове естественно переходят на украинский» — Терехов поздравил жителей
«В Харькове естественно переходят на украинский» — Терехов поздравил жителей
27.10.2023, 13:45
Харьковчане получают SMS с предложением «обменять информацию о ВСУ на $»
Харьковчане получают SMS с предложением «обменять информацию о ВСУ на $»
26.10.2023, 16:37
Огромный снаряд от РСЗО «Смерч» нашли на кладбище в Харькове (фото)
Огромный снаряд от РСЗО «Смерч» нашли на кладбище в Харькове (фото)
27.10.2023, 13:31
Остаются зимовать. Мэр Харькова заявил, что жители не покидают город
Остаются зимовать. Мэр Харькова заявил, что жители не покидают город
26.10.2023, 09:15
Дождь, туман и облачность. Какая погода завтра в Харькове и области
Дождь, туман и облачность. Какая погода завтра в Харькове и области
27.10.2023, 20:33
На Харьковщине парень угнал Mercedes Benz, а затем бросил его посреди улицы
На Харьковщине парень угнал Mercedes Benz, а затем бросил его посреди улицы
27.10.2023, 22:13

Новости по теме:

14:59
Линии «103», «101» и «112» временно не работают на Харьковщине (обновлено)
14:22
«Взрыв в 50-ти метрах»: энергетики попали под обстрел на Харьковщине
15:38
В ВСУ не подтверждают потерю населенных пунктов вблизи Купянска — CNN
15:09
Работают все три линии. Метро Харькова снова возит пассажиров
09:43
СБУ просит харьковчан сообщать о подозрительных лицах

Вы читали новость: «Трамвай №8 в Харькове будет ходить по-другому до 1 ноября»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 27 октября 2023 в 13:11;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове трамвай №8 будет курсировать по другому маршруту с 16:00 27 октября до 13:00 1 ноября.".