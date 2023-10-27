Трамвай №8 в Харькове будет ходить по-другому до 1 ноября
Фото: Харьковский горсовет
В Харькове трамвай №8 будет курсировать по другому маршруту с 16:00 27 октября до 13:00 1 ноября.
Причина – переустройство линии электропередачи на улице Морозова, сообщили в Харьковском горсовете.
В это время трамвай будет курсировать следующим образом:
Разворотный круг «602 м/р» — Салтовское шоссе — пер. Салтовский – ул. Академика Павлова – пр. Героев Харькова – пл. Защитников Украины – ул. Молочная – ул. Георгия Тарасенко – парк Машиностроителей.
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- • Дата публикации материала: 27 октября 2023 в 13:11;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове трамвай №8 будет курсировать по другому маршруту с 16:00 27 октября до 13:00 1 ноября.".