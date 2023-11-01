Удар по пожарной части, погибший и раненая — ГСЧС об обстрелах Харьковщины
За минувшие сутки на Харьковщине зафиксировали пять пожаров, произошедших из-за вражеских обстрелов. В Купянском районе погиб мужчина и ранена женщина. Также армия РФ продолжила бить по спасателям, сообщили в ГСЧС.
«Вечером (31 октября — Ред.) враг в очередной раз атаковал территорию Изюмского района. В результате повреждения получило здание пожарной части. Спасатели не пострадали», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Пожарные проинформировали, что пять раз за сутки тушили огонь, вызванный вражескими обстрелами. Наиболее существенные разрушения — в Волчанске. По нему били несколько раз за день.
«Около 12:30 российские войска совершили очередной обстрел по частному сектору г. Волчанска. В результате попадания снарядов загорелся жилой дом. Огонь охватил площадь 100 кв. м», — проинформировали в ГУ ГСЧС.
Дом потушили за три часа, обошлось без пострадавших. А уже в 16:00 враг массированно обстрелял город: пожар возник на территории коммунального предприятия.
«Горело одноэтажное хозяйственное здание и три единицы техники на общей площади около 300 кв. м. К ликвидации пожара были привлечены 17 человек личного состава ГСЧС и три единицы пожарно-спасательной техники. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет», — сообщили спасатели.
Также россияне продолжили уничтожать гражданские объекты и жилые дома в Купянском районе. Днем возникло два пожара — один в районе села Малая Шапковка Кондрашевской громады. Там горел сухостой на площади 4 га. Второй — в селе Кучеровка Петропавловской громады. Там горел жилой дом на площади 100 кв. метров.
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«Около 20:00 — вновь Петропавловская громада. И снова оккупанты пытались уничтожить частный дом. Они попали снарядом прямо в него. Возник пожар на площади 200 кв. м. К его ликвидации были привлечены спасатели 44-й Государственной пожарно-спасательной части, которые уже в 21:00 потушили огонь. Этот обстрел унес жизнь гражданского мужчины и нанес ранения женщине», — сообщили в ГСЧС.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ГСЧС, обстрелы, погибший, пожары;
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- • Дата публикации материала: 1 ноября 2023 в 08:23;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За минувшие сутки на Харьковщине зафиксировали пять пожаров, произошедших из-за вражеских обстрелов. В Купянском районе погиб мужчина и ранена женщина. Также армия РФ продолжила бить по спасателям, сообщили в ГСЧС".