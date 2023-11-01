Удар по пожежній частині, загиблий та поранена – ДСНС про обстріли Харківщини
Минулої доби на Харківщині зафіксували п’ять пожеж, що сталися через ворожі обстріли. У Куп’янському районі загинув чоловік та поранена жінка. Також армія РФ продовжила бити по рятувальниках, повідомили у ДСНС.
“Ввечері (31 жовтня – Ред.) ворог вчергове атакував територію Ізюмського району. В результаті пошкоджень зазнала будівля пожежної частини. Рятувальники не постраждали”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.
Вогнеборці поінформували, що п’ять разів на добу гасили пожежі, що були викликані ворожими обстрілами. Найбільш суттєві руйнування – у Вовчанську. По ньому били кілька разів за день.
“Близько 12:30 російські війська здійснили черговий обстріл по приватному сектору м. Вовчанська. Внаслідок влучання снарядів загорівся житловий будинок. Вогонь охопив площу 100 кв. м”, – поінформували в ГУ ДСНС.
Дім загасили за три години, обійшлося без постраждалих. А вже о 16:00 ворог масово обстріляв місто: пожежа виникла на території комунального підприємства.
“Горіла одноповерхова господарча будівля та 3 одиниці техніки на загальній площі близько 300 кв. м. До ліквідації пожежі були залучені 17 чоловік особового складу ДСНС та 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки. За попередніми даними жертв та постраждалих немає”, – повідомили рятувальники.
Також росіяни продовжили знищувати цивільні об’єкти та житлові будинки в Куп’янському районі. Вдень виникли дві пожежі – одна в районі села Мала Шапківка Кіндрашівської громади. Там горів сухостій на площі 4 га. Друга – в селі Кучерівка Петропавлівської громади. Там горів житловий будинок на площі 100 кв. метрів.
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“Близько 20:00 знову Петропавлівська громада. І знову окупанти намагались знищити приватний будинок. Вони влучили снарядом прямо в нього. Зайнялась пожежа на площі 200 кв.м. На її ліквідацію були залучені рятувальники 44-ї Державної пожежно-рятувальної частини, котрі вже о 21:00 загасили вогонь. Цей обстріл забрав життя цивільного чоловіка та завдав поранень жінці”, – повідомили в ДСНС.
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Листопада 2023 в 08:23;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Минулої доби на Харківщині зафіксували п’ять пожеж, що сталися через ворожі обстріли. У Куп’янському районі загинув чоловік та поранена жінка. Також армія РФ продовжила бити по рятувальниках, повідомили у ДСНС".