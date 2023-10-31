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2 чоловіки отримали опіки через пожежу в гаражі на Салтівці у Харкові

Події 17:56   31.10.2023
Оксана Якушко
2 чоловіки отримали опіки через пожежу в гаражі на Салтівці у Харкові

У Харкові горить гараж площею 18 м² на Салтівці, повідомив речник ДСНС у Харківській області Євген Василенко.

«Пожежа виникла у гаражному кооперативі “Слобожанщина-2012″ на проспекті Тракторобудівників. Вогонь охопив гараж площею 18 м². Внаслідок загоряння постраждали два чоловіки – отримали опіки”, – повідомив Василенко.

Наразі триває ліквідація пожежі.

До гасіння залучили 4 відділення ДСНС.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 31 Жовтня 2023 в 17:56;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові горить гараж площею 18 м² на Салтівці, повідомив речник ДСНС у Харківській області Євген Василенко.".