2 чоловіки отримали опіки через пожежу в гаражі на Салтівці у Харкові
У Харкові горить гараж площею 18 м² на Салтівці, повідомив речник ДСНС у Харківській області Євген Василенко.
«Пожежа виникла у гаражному кооперативі “Слобожанщина-2012″ на проспекті Тракторобудівників. Вогонь охопив гараж площею 18 м². Внаслідок загоряння постраждали два чоловіки – отримали опіки”, – повідомив Василенко.
Наразі триває ліквідація пожежі.
До гасіння залучили 4 відділення ДСНС.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: гараж, гаражный кооператив, огонь, пожар, салтовка, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Жовтня 2023 в 17:56;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові горить гараж площею 18 м² на Салтівці, повідомив речник ДСНС у Харківській області Євген Василенко.".