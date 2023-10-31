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2 мужчин получили ожоги из-за пожара в гараже на Салтовке в Харькове (видео)

Происшествия 17:56   31.10.2023
Оксана Якушко
2 мужчин получили ожоги из-за пожара в гараже на Салтовке в Харькове (видео)

В Харькове горит гараж площадью 18 м² на Салтовке, сообщил спикер ГСЧС в Харьковской области Евгений Василенко.

«Пожар возник в гаражном кооперативе «Слобожанщина-2012″ на проспекте Тракторостроителей. Огонь охватил гараж площадью 60 м2. В результате возгорания пострадали двое мужчин – получил ожоги», — сообщил Василенко.

В настоящее время идет ликвидация пожара.

К тушению привлекли 4 отделения ГСЧС.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 31 октября 2023 в 17:56;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове горит гараж площадью 18 м² на Салтовке, сообщил спикер ГСЧС в Харьковской области Евгений Василенко.".