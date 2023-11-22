Отопление на Харьковщине: Синегубов рассказал, где живут люди без тепла
По состоянию на 22 ноября в Харьковской области отапливается 7,5 тысячи жилых домов.
Как сообщил в эфире нацмарафона глава ХОВА Олег Синегубов, 100% котельных, которые планировали подключить в этом году, — работают.
«Если брать те населенные пункты, которые были под оккупацией, то каждый отдельный населенный пункт – это отдельная история. К примеру, по городу Изюму еще есть дома, которые мы должны подключить, там полностью разрушена система теплоснабжения. Мы свои акценты расставили на домах, которые мы успели восстановить до зимы. Там мы тепло подключили. Там, где мы должны сделать ремонт или восстановить теплосеть, конечно, мы еще над этим работаем. Конечно, мы общаемся о том, что нужно уехать. Потому что мы не можем обеспечить подачу теплоносителя. У нас есть случаи, когда жилой дом, пятиэтажка на несколько подъездов и там проживает две семьи. Конечно, у нас есть возможность предоставить временное жилье для проживания и в Харькове, и в других населенных пунктах, однако люди пока не хотят уезжать. Конечно, проводим индивидуальную работу по этому направлению. Сейчас 35 домов по городу Изюму, где, конечно, что они не, условно говоря, полностью, но там есть одиночные, скажем так, дома, где проживают люди без отопления», — отметил Синегубов.
Читайте также: «Все дома харьковчан с теплом и горячей водой» — Терехов
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: дома, Изюм, отопление, синєгубов, тепло, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Отопление на Харьковщине: Синегубов рассказал, где живут люди без тепла»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 22 ноября 2023 в 16:20;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По состоянию на 22 ноября в Харьковской области отапливается 7,5 тысячи жилых домов.".