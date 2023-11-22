Опалення на Харківщині: Синєгубов розповів, де живуть люди без тепла

Станом на 22 листопада в Харківській області опалюється 7,5 тисяч житлових будинків.

Як повідомив в етері нацмарафону голова ХОВА Олег Синєгубов, 100% котелень, які планували підключити цьогоріч, – працюють.

«Якщо брати ті населені пункти, які були під окупацією, то кожен окремий населений пункт – це окрема історія. Наприклад, по місту Ізюму ще є будинки, які ми маємо під’єднати, там повністю зруйнована система теплопостачання. Ми свої акценти розставили на тих будинках, які ми встигли відновити до зими. Там ми тепло під’єднали. Там, де ми маємо зробити ремонти або відновити тепломережу, звичайно, ми ще над цим працюємо. Звичайно, ми комунікуємо про те, що потрібно виїхати. Оскільки ми не можемо забезпечити подачу теплоносія. У нас є випадки, коли житловий будинок, п’ятиповерхівка на декілька під’їздів, і там проживає дві сім’ї. Звичайно, що в нас є можливість надати тимчасове помешкання для проживання і в Харкові, і в інших населених пунктах, проте люди поки, що не хочуть виїжджати. Звичайно, що проводимо індивідуальну роботу на цьому напрямку. Наразі 35 будинків по місту Ізюму, де, звичайно, що вони не, умовно кажучи, повністю, але там є поодинокі, скажімо так, помешкання, де проживають люди без опалення», – зазначив Синєгубов.