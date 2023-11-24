17 домов отстраивают в громаде на Харьковщине (фото)
Проекты восстановления в Старосалтовской громаде на Харьковщине в ХОВА называют приоритетными: сюда часто вывозят переселенцев из прифронтового Волчанска, поэтому в разбитом обстрелами поселке необходимо наладить нормальную жизнь.
«Всего в Старосалтовской громаде за счет фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии и местных бюджетов восстанавливается 19 объектов на сумму более 570 миллионов гривен», — сообщила пресс-служба ХОВА.
Из этих 19 проектов 17 — жилые дома, а также — объекты сферы медицины и образования. Порядка 320 млн грн на строительные работы уже профинансировали. Один дом уже восстановили, еще три — на завершающей стадии работ. Работы в части объектов «перейдут» на 2024 год. После восстановления домов, местные жители смогут подать документы на программу «єВідновлення», чтобы получить средства на внутренние работы в своих квартирах.
По информации ХОВА, Старосалтовская громада — одна из самых пострадавших в Харьковской области. Порядка 50% объектов инфраструктуры в ней частично или полностью разрушены. Так что строительные работы здесь будут продолжаться. На следующий год уже готовят новые проекты.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: відновлення, восстановление, старый салтов, строительство, хова;
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- • Дата публикации материала: 24 ноября 2023 в 10:55;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Проекты восстановления в Старосалтовской громаде на Харьковщине в ХОВА называют приоритетными: сюда часто вывозят переселенцев из прифронтового Волчанска, поэтому в разбитом обстрелами поселке необходимо наладить нормальную жизнь".