Live
  • Пт 24.11.2023
    • Харьков
  •   +2°С
  • USD 36.01
  • EUR 39.27

17 домов отстраивают в громаде на Харьковщине (фото)

Общество 10:55   24.11.2023
Оксана Горун
17 домов отстраивают в громаде на Харьковщине (фото) Фото: пресс-служба ХОВА

Проекты восстановления в Старосалтовской громаде на Харьковщине в ХОВА называют приоритетными: сюда часто вывозят переселенцев из прифронтового Волчанска, поэтому в разбитом обстрелами поселке необходимо наладить нормальную жизнь.

«Всего в Старосалтовской громаде за счет фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии и местных бюджетов восстанавливается 19 объектов на сумму более 570 миллионов гривен», — сообщила пресс-служба ХОВА.

Восстановление в Старом Салтове 3
Фото: пресс-служба ХОВА

Из этих 19 проектов 17 — жилые дома, а также — объекты сферы медицины и образования. Порядка 320 млн грн на строительные работы уже профинансировали. Один дом уже восстановили, еще три — на завершающей стадии работ. Работы в части объектов «перейдут» на 2024 год. После восстановления домов, местные жители смогут подать документы на программу «єВідновлення», чтобы получить средства на внутренние работы в своих квартирах.

Восстановление в Старом Салтове 4
Фото: пресс-служба ХОВА

По информации ХОВА, Старосалтовская громада — одна из самых пострадавших в Харьковской области. Порядка 50% объектов инфраструктуры в ней частично или полностью разрушены. Так что строительные работы здесь будут продолжаться. На следующий год уже готовят новые проекты.

Восстановление в Старом Салтове 2
Фото: пресс-служба ХОВА

Читайте также: Странное восстановление Харьковщины: сельсовет за 82 млн и 0,5 млрд на 2 школы

Восстановление в Старом Салтове
Фото: пресс-служба ХОВА
Автор: Оксана Горун
Популярно
Начальница МСЭК в Харькове сядет на пять лет
Начальница МСЭК в Харькове сядет на пять лет
23.11.2023, 10:29
Главные новости Харькова 24.11: удар БПЛА по инфраструктуре, успехи на фронте
Главные новости Харькова 24.11: удар БПЛА по инфраструктуре, успехи на фронте
24.11.2023, 11:47
Сделать проезд в Харькове бесплатным не для всех предлагают депутаты горсовета
Сделать проезд в Харькове бесплатным не для всех предлагают депутаты горсовета
22.11.2023, 21:48
В громаде на Харьковщине изменили время комендантского часа
В громаде на Харьковщине изменили время комендантского часа
22.11.2023, 11:14
Железнодорожную станцию в Харькове переименовали – официально
Железнодорожную станцию в Харькове переименовали – официально
22.11.2023, 13:31
Россияне повредили два газопровода на Харьковщине — Минэнерго
Россияне повредили два газопровода на Харьковщине — Минэнерго
24.11.2023, 13:21

Новости по теме:

09:55
Странное восстановление Харьковщины: сельсовет за 82 млн и 0,5 млрд на 2 школы
15:48
В Харькове нашли деньги на бесплатный проезд и восстановление инфраструктуры
11:15
При поддержке ООН на Харьковщине восстанавливают 21 школу: что делают
10:19
На Харьковщине вернули электричество в два разбитых села
16:54
167 домов на Пятихатках и Салтовке восстановят в Харькове в 2024 году– Терехов

Вы читали новость: «17 домов отстраивают в громаде на Харьковщине (фото)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 24 ноября 2023 в 10:55;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Проекты восстановления в Старосалтовской громаде на Харьковщине в ХОВА называют приоритетными: сюда часто вывозят переселенцев из прифронтового Волчанска, поэтому в разбитом обстрелами поселке необходимо наладить нормальную жизнь".