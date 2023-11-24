Live
  • Пт 24.11.2023
    • Харків
  •   +2°С
  • USD 36.01
  • EUR 39.27

17 будинків відбудовують у громаді на Харківщині (фото)

Суспільство 10:55   24.11.2023
Оксана Горун
17 будинків відбудовують у громаді на Харківщині (фото) Фото: пресслужба ХОВА

Проєкти відновлення у Старосалтівській громаді на Харківщині у ХОВА називають пріоритетними: сюди часто вивозять переселенців із прифронтового Вовчанська, тож у розбитому обстрілами селищі необхідно налагодити нормальне життя.

“Усього в Старосалтівській громаді за кошти фонду ліквідації наслідків збройної агресії та місцевих бюджетів відновлюється 19 об’єктів на суму понад 570 мільйонів гривень”, – повідомила пресслужба ХОВА.

Відновлення у Старому Салтові 3
Фото: пресслужба ХОВА

З цих 19 проєктів 17 – житлові будинки, а також – об’єкти сфери медицини та освіти. Близько 320 млн грн на будівельні роботи вже профінансували. Один будинок уже відновили, ще три – на завершальній стадії робіт. Роботи на низці об’єктів “перейдуть” на 2024 рік. Після відновлення будинків місцеві жителі зможуть подати документи на програму “єВідновлення”, щоб отримати кошти на внутрішні роботи у своїх квартирах.

Відновлення у Старому Салтові 4
Фото: пресслужба ХОВА

За інформацією ХОВА, Старосалтівська громада – одна з найбільш постраждалих у Харківській області. Близько 50% об’єктів інфраструктури в ній частково або повністю зруйновані. Тож будівельні роботи тут триватимуть. Наступного року вже готують нові проєкти.

Відновлення у Старому Салтові 2
Фото: пресслужба ХОВА

Читайте також:  Дивне відновлення Харківщини: сільрада за 82 млн та 0,5 млрд на 2 школи

Відновлення у Старому Салтові
Фото: пресслужба ХОВА
Автор: Оксана Горун
Популярно
Росіяни пошкодили два газопроводи на Харківщині – Міненерго
Росіяни пошкодили два газопроводи на Харківщині – Міненерго
24.11.2023, 13:21
Сьогодні 1 грудня: яке свято та день в історії
Сьогодні 1 грудня: яке свято та день в історії
01.12.2022, 05:20
Врожай тропічних фруктів зібрали у Харкові (фото)
Врожай тропічних фруктів зібрали у Харкові (фото)
24.11.2023, 11:43
Ожеледь на Харківщині: яка ситуація на дорогах – ХОВА (відео)
Ожеледь на Харківщині: яка ситуація на дорогах – ХОВА (відео)
24.11.2023, 11:17
17 будинків відбудовують у громаді на Харківщині (фото)
17 будинків відбудовують у громаді на Харківщині (фото)
24.11.2023, 10:55
Співробітник Укренерго в Харкові працював на ворога: справу передали до суду
Співробітник Укренерго в Харкові працював на ворога: справу передали до суду
24.11.2023, 10:22

Новини за темою:

09:55
Дивне відновлення Харківщини: сільрада за 82 млн та 0,5 млрд на дві школи
15:48
У Харкові знайшли гроші на безкоштовний проїзд та відновлення інфраструктури
18:44
“Дуже крута має бути”. На Північній Салтівці планують відновити поліклініку
11:15
За підтримки ООН на Харківщині відновлюють 21 школу: що роблять
10:19
На Харківщині повернули електрику до двох розбитих сіл

Ви читали новину: «17 будинків відбудовують у громаді на Харківщині (фото)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 24 Листопада 2023 в 10:55;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Проєкти відновлення у Старосалтівській громаді на Харківщині у ХОВА називають пріоритетними: сюди часто вивозять переселенців із прифронтового Вовчанська, тож у розбитому обстрілами селищі необхідно налагодити нормальне життя".