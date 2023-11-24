17 будинків відбудовують у громаді на Харківщині (фото)

Проєкти відновлення у Старосалтівській громаді на Харківщині у ХОВА називають пріоритетними: сюди часто вивозять переселенців із прифронтового Вовчанська, тож у розбитому обстрілами селищі необхідно налагодити нормальне життя.

“Усього в Старосалтівській громаді за кошти фонду ліквідації наслідків збройної агресії та місцевих бюджетів відновлюється 19 об’єктів на суму понад 570 мільйонів гривень”, – повідомила пресслужба ХОВА.

З цих 19 проєктів 17 – житлові будинки, а також – об’єкти сфери медицини та освіти. Близько 320 млн грн на будівельні роботи вже профінансували. Один будинок уже відновили, ще три – на завершальній стадії робіт. Роботи на низці об’єктів “перейдуть” на 2024 рік. Після відновлення будинків місцеві жителі зможуть подати документи на програму “єВідновлення”, щоб отримати кошти на внутрішні роботи у своїх квартирах.

За інформацією ХОВА, Старосалтівська громада – одна з найбільш постраждалих у Харківській області. Близько 50% об’єктів інфраструктури в ній частково або повністю зруйновані. Тож будівельні роботи тут триватимуть. Наступного року вже готують нові проєкти.