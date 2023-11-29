Синегубов сообщил, сколько денег получили жители Харьковщины на ремонт жилья
Фото: Олег Синегубов
В рамках программы «єВідновлення» 8687 жителей Харьковщины уже получили денежную помощь для ремонта жилья, поврежденного в результате обстрелов РФ. На их счета в целом поступило более 671 млн грн.
«Еще 1864 заявителя в ближайшее время получат более 309 млн грн компенсации», – отметил глава ХОВА Олег Синегубов.
Он уточнил, что в частности харьковчанам выплатили 126 миллионов гривен. Назначены выплаты еще более чем на 30 миллионов.
«Кроме того, комиссии сформировали 247 сертификатов в рассрочку более 350 млн грн компенсаций за уничтоженное врагом имущество», — добавил Синегубов.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: євідновлення, жилье, компенсация, ремонт, синєгубов, харьковщина, хова;
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- • Дата публикации материала: 29 ноября 2023 в 14:36;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В рамках программы «єВідновлення» 8687 жителей Харьковщины уже получили денежную помощь для ремонта жилья, поврежденного в результате обстрелов РФ. На их счета в целом поступило более 671 млн грн.".