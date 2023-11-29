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Синегубов сообщил, сколько денег получили жители Харьковщины на ремонт жилья

Общество 14:36   29.11.2023
Виктория Яковенко
Синегубов сообщил, сколько денег получили жители Харьковщины на ремонт жилья Фото: Олег Синегубов

В рамках программы «єВідновлення» 8687 жителей Харьковщины уже получили денежную помощь для ремонта жилья, поврежденного в результате обстрелов РФ. На их счета в целом поступило более 671 млн грн.

«Еще 1864 заявителя в ближайшее время получат более 309 млн грн компенсации», – отметил глава ХОВА Олег Синегубов.

Он уточнил, что в частности харьковчанам выплатили 126 миллионов гривен. Назначены выплаты еще более чем на 30 миллионов.

«Кроме того, комиссии сформировали 247 сертификатов в рассрочку более 350 млн грн компенсаций за уничтоженное врагом имущество», — добавил Синегубов.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 29 ноября 2023 в 14:36;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В рамках программы «єВідновлення» 8687 жителей Харьковщины уже получили денежную помощь для ремонта жилья, поврежденного в результате обстрелов РФ. На их счета в целом поступило более 671 млн грн.".