Синегубов сообщил, сколько денег получили жители Харьковщины на ремонт жилья

В рамках программы «єВідновлення» 8687 жителей Харьковщины уже получили денежную помощь для ремонта жилья, поврежденного в результате обстрелов РФ. На их счета в целом поступило более 671 млн грн.

«Еще 1864 заявителя в ближайшее время получат более 309 млн грн компенсации», – отметил глава ХОВА Олег Синегубов.

Он уточнил, что в частности харьковчанам выплатили 126 миллионов гривен. Назначены выплаты еще более чем на 30 миллионов.

«Кроме того, комиссии сформировали 247 сертификатов в рассрочку более 350 млн грн компенсаций за уничтоженное врагом имущество», — добавил Синегубов.

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