В поврежденном доме по улице Тарасенко в Харькове возобновили теплоснабжение
Работники КП «Харьковские тепловые сети» возобновили теплоснабжение в доме по ул. Георгия Тарасенко, в который в октябре попала ракета.
Восстанавливать систему теплоснабжения коммунальщики начали сразу после разбора завалов и укрепления конструктива здания. Кроме того, для сохранения тепла были закрыты контуры и восстановлена часть крыши.
Как сообщили на предприятии, работы продолжались почти круглосуточно и без выходных. Специалисты ХТС обнаружили около 40 дефектов на сетях разного диаметра, в том числе скрытое повреждение на стояке в третьем подъезде, разрушенном прямым попаданием ракеты.
«Первыми тепло получили жильцы четвертого и пятого подъездов. А батареи в первом и втором подъездах потеплели в воскресенье», — отметили в ХТС.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: отопление, ремонт, тепло, теплоснабжение, улица Тарасенко, Харьков.;
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- • Дата публикации материала: 28 ноября 2023 в 17:34;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Работники КП «Харьковские тепловые сети» возобновили теплоснабжение в доме по ул. Георгия Тарасенко, в который в октябре попала ракета.".