В поврежденном доме по улице Тарасенко в Харькове возобновили теплоснабжение

Работники КП «Харьковские тепловые сети» возобновили теплоснабжение в доме по ул. Георгия Тарасенко, в который в октябре попала ракета.

Восстанавливать систему теплоснабжения коммунальщики начали сразу после разбора завалов и укрепления конструктива здания. Кроме того, для сохранения тепла были закрыты контуры и восстановлена часть крыши.

Как сообщили на предприятии, работы продолжались почти круглосуточно и без выходных. Специалисты ХТС обнаружили около 40 дефектов на сетях разного диаметра, в том числе скрытое повреждение на стояке в третьем подъезде, разрушенном прямым попаданием ракеты.

«Первыми тепло получили жильцы четвертого и пятого подъездов. А батареи в первом и втором подъездах потеплели в воскресенье», — отметили в ХТС.