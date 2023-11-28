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В поврежденном доме по улице Тарасенко в Харькове возобновили теплоснабжение

Общество 17:34   28.11.2023
Оксана Якушко

Работники КП «Харьковские тепловые сети» возобновили теплоснабжение в доме по ул. Георгия Тарасенко, в который в октябре попала ракета.

Восстанавливать систему теплоснабжения коммунальщики начали сразу после разбора завалов и укрепления конструктива здания. Кроме того, для сохранения тепла были закрыты контуры и восстановлена часть крыши.

Как сообщили на предприятии, работы продолжались почти круглосуточно и без выходных. Специалисты ХТС обнаружили около 40 дефектов на сетях разного диаметра, в том числе скрытое повреждение на стояке в третьем подъезде, разрушенном прямым попаданием ракеты.

«Первыми тепло получили жильцы четвертого и пятого подъездов. А батареи в первом и втором подъездах потеплели в воскресенье», — отметили в ХТС.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 28 ноября 2023 в 17:34;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Работники КП «Харьковские тепловые сети» возобновили теплоснабжение в доме по ул. Георгия Тарасенко, в который в октябре попала ракета.".