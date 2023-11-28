У пошкодженому будинку на вулиці Тарасенка в Харкові відновили теплопостачання

Працівники КП «Харківські теплові мережі» відновили теплопостачання в будинку на вул. Георгія Тарасенка, в який у жовтні влучила ракета.

Відновлювати систему теплопостачання комунальники почали одразу після розбору завалів та зміцнення конструктиву будівлі. Крім того, для збереження тепла були закриті контури та відновлена частина даху.

Як повідомили на підприємстві, роботи тривали майже цілодобово та без вихідних. Фахівці ХТМ виявили близько 40 дефектів на мережах різного діаметру, у тому числі приховане пошкодження на стояку у третьому під’їзді, зруйнованому прямим влучанням ракети.

«Першими тепло отримали мешканці четвертого та п’ятого під’їздів. А батареї у першому та другому під’їздах потеплішали в неділю», – зазначили в ХТМ.