Синєгубов повідомив, скільки грошей отримали жителі Харківщини на ремонт житла
Фото: Олег Синєгубов
У межах програми «єВідновлення» 8687 мешканців Харківщини вже отримали грошову допомогу для ремонту житла, пошкодженого внаслідок обстрілів РФ. На їхні рахунки загалом надійшли понад 671 млн грн.
«Ще 1864 заявники найближчим часом отримають понад 309 млн грн компенсації», – зазначив голова ХОВА Олег Синєгубов.
Він уточнив, що зокрема харків’янам виплатили 126 мільйонів гривень. Призначено виплат ще більш ніж на 30 мільйонів.
«Крім того, комісії сформували 247 сертифікатів на виплату більше 350 млн грн компенсацій за знищене ворогом майно», – додав Синєгубов.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: євідновлення, жилье, компенсация, ремонт, синєгубов, харківщина, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Листопада 2023 в 14:36;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У межах програми «єВідновлення» 8687 мешканців Харківщини вже отримали грошову допомогу для ремонту житла, пошкодженого внаслідок обстрілів РФ. На їхні рахунки загалом надійшли понад 671 млн грн.".