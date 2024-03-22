РФ собирает 100-тысячное войско, наступление летом не исключено – Павлюк

Армия РФ создает новую группировку на 100 тысяч солдат, которых могут задействовать летом для наступления, рассказал в эфире телемарафона командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк.

«Возможно, они будут им пополнять свои теряющие боеспособность подразделения. Но вероятность есть, что к началу лета они могут иметь определенные силы для проведения наступательных операций в одном из направлений», – заявил Павлюк.

Павлюк не сказал, на каком направлении может быть наступление, но отметил, что ВСУ готовится к разному развитию ситуации.

Он также отметил, что европейские партнёры хорошо понимают, к чему приведёт поражение Украины в войне, и что следующей страной для агрессии РФ будет уже страна НАТО.