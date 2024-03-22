РФ собирает 100-тысячное войско, наступление летом не исключено – Павлюк
Фото из Facebook Александра Павлюка
Армия РФ создает новую группировку на 100 тысяч солдат, которых могут задействовать летом для наступления, рассказал в эфире телемарафона командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк.
«Возможно, они будут им пополнять свои теряющие боеспособность подразделения. Но вероятность есть, что к началу лета они могут иметь определенные силы для проведения наступательных операций в одном из направлений», – заявил Павлюк.
Павлюк не сказал, на каком направлении может быть наступление, но отметил, что ВСУ готовится к разному развитию ситуации.
Он также отметил, что европейские партнёры хорошо понимают, к чему приведёт поражение Украины в войне, и что следующей страной для агрессии РФ будет уже страна НАТО.
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- Категории: Происшествия, Украина; Теги: Александр Павлюк, армия РФ, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк, наступ, наступление, рф;
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- • Дата публикации материала: 22 марта 2024 в 16:02;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ создает новую группировку на 100 тысяч солдат, которых могут задействовать летом для наступления, рассказал в эфире телемарафона командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк.".