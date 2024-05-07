Live
  • Вт 07.05.2024
  • Харьков  +18°С
  • USD 39.36
  • EUR 42.4

Враг штурмует на Харьковщине: как отбивают атаки, показал Павлюк (видео)

Происшествия 09:40   07.05.2024
Оксана Горун
Враг штурмует на Харьковщине: как отбивают атаки, показал Павлюк (видео) Скриншот

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк опубликовал видео с уничтожением оккупантов на Купянском направлении.

«Разведывательно-ударный экипаж БпАК подразделения «Очи» 120 ОРП Сухопутных войск накануне на Купянском направлении отразил ряд попыток противника штурмовать наши позиции. Ни одна из атак врага не увенчалась для него успехом», — написал генерал Павлюк.

По информации Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки на Купянском направлении отбили 14 атак врага.

Читайте также: Россияне второй раз заявили, что захватили Кисловку — ISW не подтверждает

Автор: Оксана Горун
Популярно
Главные новости Харькова 7 мая: удар по Боровой, раненые, сводка Генштаба
Главные новости Харькова 7 мая: удар по Боровой, раненые, сводка Генштаба
07.05.2024, 09:43
Обстрел села под Харьковом: горела сельхозтехника (фото)
Обстрел села под Харьковом: горела сельхозтехника (фото)
07.05.2024, 09:49
Враг штурмует на Харьковщине: как отбивают атаки, показал Павлюк (видео)
Враг штурмует на Харьковщине: как отбивают атаки, показал Павлюк (видео)
07.05.2024, 09:40
Сегодня 7 мая: какой праздник и день в истории
Сегодня 7 мая: какой праздник и день в истории
07.05.2024, 06:00
В Харькове заменили флаг Украины на главном флагштоке: мэрия пояснила причины
В Харькове заменили флаг Украины на главном флагштоке: мэрия пояснила причины
07.05.2024, 08:57
Два года, как освободили Циркуны: нацгвардейцы рассказали, как это было (фото)
Два года, как освободили Циркуны: нацгвардейцы рассказали, как это было (фото)
07.05.2024, 10:26

Новости по теме:

20:33
У россиян действительно есть планы захватить Харьков или Сумы – генерал Павлюк
16:02
РФ собирает 100-тысячное войско, наступление летом не исключено – Павлюк

Вы читали новость: «Враг штурмует на Харьковщине: как отбивают атаки, показал Павлюк (видео)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 7 мая 2024 в 09:40;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк опубликовал видео с уничтожением оккупантов на Купянском направлении".