Враг штурмует на Харьковщине: как отбивают атаки, показал Павлюк (видео)
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Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк опубликовал видео с уничтожением оккупантов на Купянском направлении.
«Разведывательно-ударный экипаж БпАК подразделения «Очи» 120 ОРП Сухопутных войск накануне на Купянском направлении отразил ряд попыток противника штурмовать наши позиции. Ни одна из атак врага не увенчалась для него успехом», — написал генерал Павлюк.
По информации Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки на Купянском направлении отбили 14 атак врага.
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- Категории: Происшествия, Репортаж, Харьков; Теги: Александр Павлюк, наступ, наступление, новости Харькова, отбили, сухопутные войска, штурм;
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- • Дата публикации материала: 7 мая 2024 в 09:40;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк опубликовал видео с уничтожением оккупантов на Купянском направлении".