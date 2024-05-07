Враг штурмует на Харьковщине: как отбивают атаки, показал Павлюк (видео)

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк опубликовал видео с уничтожением оккупантов на Купянском направлении.

«Разведывательно-ударный экипаж БпАК подразделения «Очи» 120 ОРП Сухопутных войск накануне на Купянском направлении отразил ряд попыток противника штурмовать наши позиции. Ни одна из атак врага не увенчалась для него успехом», — написал генерал Павлюк.

По информации Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки на Купянском направлении отбили 14 атак врага.