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Ворог штурмує на Харківщині: як відбивають атаки, показав Павлюк (відео)

Події 09:40   07.05.2024
Оксана Горун
Ворог штурмує на Харківщині: як відбивають атаки, показав Павлюк (відео)

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк опублікував відео зі знищенням окупантів на Куп’янському напрямку.

Розвідувально-ударний екіпаж БпАК підрозділу “Очі” 120 ОРП Сухопутних військ напередодні на Куп’янському напрямку відбив низку спроб противника штурмувати наші позиції. Жодна з атак ворога не увінчалася для нього успіхом“, – написав генерал Павлюк.

За інформацією Генштабу ЗСУ, минулої доби на Куп’янському напрямку відбили 14 атак ворога.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Травня 2024 в 09:40;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк опублікував відео зі знищенням окупантів на Куп’янському напрямку".