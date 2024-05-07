Ворог штурмує на Харківщині: як відбивають атаки, показав Павлюк (відео)
Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк опублікував відео зі знищенням окупантів на Куп’янському напрямку.
“Розвідувально-ударний екіпаж БпАК підрозділу “Очі” 120 ОРП Сухопутних військ напередодні на Куп’янському напрямку відбив низку спроб противника штурмувати наші позиції. Жодна з атак ворога не увінчалася для нього успіхом“, – написав генерал Павлюк.
За інформацією Генштабу ЗСУ, минулої доби на Куп’янському напрямку відбили 14 атак ворога.
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Травня 2024 в 09:40;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк опублікував відео зі знищенням окупантів на Куп’янському напрямку".