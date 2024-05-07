Ворог штурмує на Харківщині: як відбивають атаки, показав Павлюк (відео)

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк опублікував відео зі знищенням окупантів на Куп’янському напрямку.

“Розвідувально-ударний екіпаж БпАК підрозділу “Очі” 120 ОРП Сухопутних військ напередодні на Куп’янському напрямку відбив низку спроб противника штурмувати наші позиції. Жодна з атак ворога не увінчалася для нього успіхом“, – написав генерал Павлюк.

За інформацією Генштабу ЗСУ, минулої доби на Куп’янському напрямку відбили 14 атак ворога.