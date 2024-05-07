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Армія РФ завдала авіаударів по Харківщині та провела 14 атак – Генштаб

Події 07:15   07.05.2024
Оксана Горун
Армія РФ завдала авіаударів по Харківщині та провела 14 атак – Генштаб

Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні 7 травня повідомив про авіаудари по Золочеву, Петропавлівці та Боровій.

На Куп’янському напрямку нашими воїнами відбито 14 атак в районах населених пунктів Синьківка, Піщане, Берестове Харківської області та Стельмахівка на Луганщині“, – поінформували в Генштабі.

Загалом за добу на фронті було 97 бойових зіткнень.

Росіяни обстріляли з артилерії понад 120 населених пунктів України. За добу зафіксували два ракетні та 83 авіаційні удари, а також 101 обстріл з РСЗВ.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу противника, підрозділами ракетних військ завдано ураження по двох артилерійських засобах противника, а силами та засобами протиповітряної оборони України знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59“, — повідомив Генштаб.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Травня 2024 в 07:15;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні 7 травня повідомив про авіаудари по Золочеву, Петропавлівці та Боровій".