Армія РФ завдала авіаударів по Харківщині та провела 14 атак – Генштаб

Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні 7 травня повідомив про авіаудари по Золочеву, Петропавлівці та Боровій.

“На Куп’янському напрямку нашими воїнами відбито 14 атак в районах населених пунктів Синьківка, Піщане, Берестове Харківської області та Стельмахівка на Луганщині“, – поінформували в Генштабі.

Загалом за добу на фронті було 97 бойових зіткнень.

Росіяни обстріляли з артилерії понад 120 населених пунктів України. За добу зафіксували два ракетні та 83 авіаційні удари, а також 101 обстріл з РСЗВ.

“Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу противника, підрозділами ракетних військ завдано ураження по двох артилерійських засобах противника, а силами та засобами протиповітряної оборони України знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59“, — повідомив Генштаб.