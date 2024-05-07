Армия РФ нанесла авиаудары по Харьковщине и провела 14 атак — Генштаб

Генштаб ВСУ в утренней сводке 7 мая сообщил об авиаударах по Золочеву, Петропавловке и Боровой.

«На Купянском направлении нашими воинами отражены 14 атак в районах населенных пунктов Синьковка, Песчаное, Берестовое Харьковской области и Стельмаховка в Луганской области», — проинформировали в Генштабе.

В целом за сутки на фронте было 97 боевых столкновений.

Россияне обстреляли из артиллерии более 120 населенных пунктов Украины. За сутки зафиксировали два ракетных и 83 авиационных удара, а также 101 обстрел из РСЗО.

«В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава противника, подразделениями ракетных войск нанесено поражение по двум артиллерийским средствам противника, а силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена одна управляемая авиационная ракета Х-59», — сообщил Генштаб.