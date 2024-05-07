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Армия РФ нанесла авиаудары по Харьковщине и провела 14 атак — Генштаб

Происшествия 07:15   07.05.2024
Оксана Горун
Армия РФ нанесла авиаудары по Харьковщине и провела 14 атак — Генштаб Фото: Генштаб ВСУ

Генштаб ВСУ в утренней сводке 7 мая сообщил об авиаударах по Золочеву, Петропавловке и Боровой.

«На Купянском направлении нашими воинами отражены 14 атак в районах населенных пунктов Синьковка, Песчаное, Берестовое Харьковской области и Стельмаховка в Луганской области», — проинформировали в Генштабе.

В целом за сутки на фронте было 97 боевых столкновений.

Россияне обстреляли из артиллерии более 120 населенных пунктов Украины. За сутки зафиксировали два ракетных и 83 авиационных удара, а также 101 обстрел из РСЗО.

«В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава противника, подразделениями ракетных войск нанесено поражение по двум артиллерийским средствам противника, а силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена одна управляемая авиационная ракета Х-59», — сообщил Генштаб.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 7 мая 2024 в 07:15;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ в утренней сводке 7 мая сообщил об авиаударах по Золочеву, Петропавловке и Боровой".