Армия РФ нанесла авиаудары по Харьковщине и провела 14 атак — Генштаб
Генштаб ВСУ в утренней сводке 7 мая сообщил об авиаударах по Золочеву, Петропавловке и Боровой.
«На Купянском направлении нашими воинами отражены 14 атак в районах населенных пунктов Синьковка, Песчаное, Берестовое Харьковской области и Стельмаховка в Луганской области», — проинформировали в Генштабе.
В целом за сутки на фронте было 97 боевых столкновений.
Россияне обстреляли из артиллерии более 120 населенных пунктов Украины. За сутки зафиксировали два ракетных и 83 авиационных удара, а также 101 обстрел из РСЗО.
«В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава противника, подразделениями ракетных войск нанесено поражение по двум артиллерийским средствам противника, а силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена одна управляемая авиационная ракета Х-59», — сообщил Генштаб.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: война, генштаб, зведення, обстрелы;
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- • Дата публикации материала: 7 мая 2024 в 07:15;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ в утренней сводке 7 мая сообщил об авиаударах по Золочеву, Петропавловке и Боровой".