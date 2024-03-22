РФ збирає 100-тисячне військо, наступ влітку не виключений – Павлюк
Армія РФ створює нове угруповання на 100 тисяч солдатів, яких можуть задіяти влітку для наступу, розповів в ефірі телемарафону командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк.
«Можливо, вони будуть ним поповнювати свої підрозділи, які втрачають боєздатність. Але ймовірність є, що на початок літа вони можуть мати певні сили для проведення відповідних наступальних операцій на одному з напрямків», – заявив Павлюк.
Павлюк не сказав, на якому напрямку може бути наступ, але зазначив, що ЗСУ готується до різного розвитку ситуації.
Він також зазначив, що європейські партнери добре розуміють, до чого призведе поразка України у війні, і наступною країною для агресії РФ буде вже країна НАТО.
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- Категорії: Події, Україна; Теги: Александр Павлюк, армия РФ, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк, наступ, рф;
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Березня 2024 в 16:02;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія РФ створює нове угруповання на 100 тисяч солдатів, яких можуть задіяти влітку для наступу, розповів в ефірі телемарафону командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк.".