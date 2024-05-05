«Условия для сельхозработ удовлетворительные» — в ХОВА рассказали о посевах
Более 507 тысяч гектаров полей засеяли этой весной аграрии в Харьковской области, из них 166 тысяч гектаров — только в течение последней недели.
Подсолнечник посеяли на более 291 тысячи гектаров, яровые зерновые и зернобобовые культуры — на 204 тысячах гектаров, а сою — на почти 11 тысячах гектаров, сообщили в ХОВА.
«На полях области аграрии проводили посев, культивацию с боронованием, вносили комплексные удобрения. В большинстве хозяйств начались мероприятия, направленные на борьбу с болезнями, вредителями и по защите посевов от сорняков. Сейчас условия для проведения сельскохозяйственных работ удовлетворительными», — отметил заместитель начальника ХОВА Евгений Иванов.
Кроме того, в этом году ожидается сбор урожая озимых культур с 326 тысяч гектаров. Растения на большей части области — на завершающих этапах фазы «кущения».
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: аграрии, посевная, Харьков, хова;
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- • Дата публикации материала: 5 мая 2024 в 21:07;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Более 507 тысяч гектаров полей засеяли этой весной аграрии в Харьковской области, из них 166 тысяч гектаров — только в течение последней недели".