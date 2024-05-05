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«Условия для сельхозработ удовлетворительные» — в ХОВА рассказали о посевах

Общество 21:07   05.05.2024
Елена Нагорная
«Условия для сельхозработ удовлетворительные» — в ХОВА рассказали о посевах Фото: ХОВА

Более 507 тысяч гектаров полей засеяли этой весной аграрии в Харьковской области, из них 166 тысяч гектаров — только в течение последней недели.

Подсолнечник посеяли на более 291 тысячи гектаров, яровые зерновые и зернобобовые культуры — на 204 тысячах гектаров, а сою — на почти 11 тысячах гектаров, сообщили в ХОВА.

«На полях области аграрии проводили посев, культивацию с боронованием, вносили комплексные удобрения. В большинстве хозяйств начались мероприятия, направленные на борьбу с болезнями, вредителями и по защите посевов от сорняков. Сейчас условия для проведения сельскохозяйственных работ удовлетворительными», — отметил заместитель начальника ХОВА Евгений Иванов.

Кроме того, в этом году ожидается сбор урожая озимых культур с 326 тысяч гектаров. Растения на большей части области — на завершающих этапах фазы «кущения».

Читайте также: Посевная на Харьковщине: подсолнечника садят больше, кукурузы меньше

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 5 мая 2024 в 21:07;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Более 507 тысяч гектаров полей засеяли этой весной аграрии в Харьковской области, из них 166 тысяч гектаров — только в течение последней недели".