«Условия для сельхозработ удовлетворительные» — в ХОВА рассказали о посевах

Более 507 тысяч гектаров полей засеяли этой весной аграрии в Харьковской области, из них 166 тысяч гектаров — только в течение последней недели.

Подсолнечник посеяли на более 291 тысячи гектаров, яровые зерновые и зернобобовые культуры — на 204 тысячах гектаров, а сою — на почти 11 тысячах гектаров, сообщили в ХОВА.

«На полях области аграрии проводили посев, культивацию с боронованием, вносили комплексные удобрения. В большинстве хозяйств начались мероприятия, направленные на борьбу с болезнями, вредителями и по защите посевов от сорняков. Сейчас условия для проведения сельскохозяйственных работ удовлетворительными», — отметил заместитель начальника ХОВА Евгений Иванов.

Кроме того, в этом году ожидается сбор урожая озимых культур с 326 тысяч гектаров. Растения на большей части области — на завершающих этапах фазы «кущения».