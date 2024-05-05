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«Умови для сільгоспробіт задовільні» – у ХОВА розповіли про обсяги посівів

Суспільство 21:07   05.05.2024
Олена Нагорна
«Умови для сільгоспробіт задовільні» – у ХОВА розповіли про обсяги посівів Фото: ХОВА

Понад 507 тисяч гектарів полів засіяли цієї весни аграрії на Харківщині, з них 166 тисяч гектарів – лише протягом останнього тижня.

Соняшник посіяли на понад 291 тисячі гектарів, ярі зернові та зернобобові культури – на 204 тисячах гектарів, а сою – на майже 11 тисячах гектарів, повідомили у ХОВА.

На полях області аграрії проводили посів, культивацію з боронуванням, вносили комплексні добрива. У більшості господарств розпочалися заходи, спрямовані на боротьбу з хворобами, шкідниками та із захисту посівів від бур’янів. Наразі умови для проведення сільськогосподарських робіт були задовільними“, – зазначив заступник начальника ХОВА Євген Іванов.

Крім того, цьогоріч очікується збір врожаю озимих культур з 326 тисяч гектарів. Рослини на переважній частині області – на завершальних етапах фази «кущіння».

Читайте також: Посівна на Харківщині: соняшнику садять більше, кукурудзи менше

Автор: Олена Нагорна
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Ви читали новину: ««Умови для сільгоспробіт задовільні» – у ХОВА розповіли про обсяги посівів»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Травня 2024 в 21:07;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Понад 507 тисяч гектарів полів засіяли цієї весни аграрії на Харківщині, з них 166 тисяч гектарів – лише протягом останнього тижня".