«Умови для сільгоспробіт задовільні» – у ХОВА розповіли про обсяги посівів

Понад 507 тисяч гектарів полів засіяли цієї весни аграрії на Харківщині, з них 166 тисяч гектарів – лише протягом останнього тижня.

Соняшник посіяли на понад 291 тисячі гектарів, ярі зернові та зернобобові культури – на 204 тисячах гектарів, а сою – на майже 11 тисячах гектарів, повідомили у ХОВА.

“На полях області аграрії проводили посів, культивацію з боронуванням, вносили комплексні добрива. У більшості господарств розпочалися заходи, спрямовані на боротьбу з хворобами, шкідниками та із захисту посівів від бур’янів. Наразі умови для проведення сільськогосподарських робіт були задовільними“, – зазначив заступник начальника ХОВА Євген Іванов.

Крім того, цьогоріч очікується збір врожаю озимих культур з 326 тисяч гектарів. Рослини на переважній частині області – на завершальних етапах фази «кущіння».