Родила ночью в дороге: на Харьковщине «скорая» приняла роды
Ночью с 17 на 18 мая бригада «скорой» на Харьковщине помогла появиться на свет девочке.
«В 01:15 на 103 поступил вызов — у женщины начались роды. Благодаря профессиональным действиям бригады 1103 в составе: парамедика Олейник Виталии и ЭМТ (экстренного медицинского техника) Угалова Александра в 02:05 родилась настоящая красавица: вес 3150 г, рост 52 см. Мама и новорожденная чувствуют себя хорошо и были доставлены в родильное отделение», — сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.
Отметим, рождение ребенка прямо в «скорой» — редкое, но не исключительное явление. Так, бригада медиков принимала роды в дороге в ночь на 1 мая — родился мальчик.
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По данным Харьковского горсовета, за минувшую неделю (с 8 по 14 мая) в Харькове родились 53 ребенка: 28 мальчиков и 25 девочек. А всего с начала войны в Харькове появилось на свет 8178 детей.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: новости Харькова, роды, скорая;
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- • Дата публикации материала: 19 мая 2025 в 10:26;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ночью с 17 на 18 мая бригада «скорой» на Харьковщине помогла появиться на свет девочке".