Родила ночью в дороге: на Харьковщине «скорая» приняла роды

Ночью с 17 на 18 мая бригада «скорой» на Харьковщине помогла появиться на свет девочке.

«В 01:15 на 103 поступил вызов — у женщины начались роды. Благодаря профессиональным действиям бригады 1103 в составе: парамедика Олейник Виталии и ЭМТ (экстренного медицинского техника) Угалова Александра в 02:05 родилась настоящая красавица: вес 3150 г, рост 52 см. Мама и новорожденная чувствуют себя хорошо и были доставлены в родильное отделение», — сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Отметим, рождение ребенка прямо в «скорой» — редкое, но не исключительное явление. Так, бригада медиков принимала роды в дороге в ночь на 1 мая — родился мальчик.

По данным Харьковского горсовета, за минувшую неделю (с 8 по 14 мая) в Харькове родились 53 ребенка: 28 мальчиков и 25 девочек. А всего с начала войны в Харькове появилось на свет 8178 детей.