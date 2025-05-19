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Родила ночью в дороге: на Харьковщине «скорая» приняла роды

Общество 10:26   19.05.2025
Оксана Горун
Родила ночью в дороге: на Харьковщине «скорая» приняла роды Фото: КНП ХОР «Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф»

Ночью с 17 на 18 мая бригада «скорой» на Харьковщине помогла появиться на свет девочке.

«В 01:15 на 103 поступил вызов — у женщины начались роды. Благодаря профессиональным действиям бригады 1103 в составе: парамедика Олейник Виталии и ЭМТ (экстренного медицинского техника) Угалова Александра в 02:05 родилась настоящая красавица: вес 3150 г, рост 52 см. Мама и новорожденная чувствуют себя хорошо и были доставлены в родильное отделение», — сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Отметим, рождение ребенка прямо в «скорой» — редкое, но не исключительное явление. Так, бригада медиков принимала роды в дороге в ночь на 1 мая — родился мальчик.

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По данным Харьковского горсовета, за минувшую неделю (с 8 по 14 мая) в Харькове родились 53 ребенка: 28 мальчиков и 25 девочек. А всего с начала войны в Харькове появилось на свет 8178 детей.

Автор: Оксана Горун
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Родила ночью в дороге: на Харьковщине «скорая» приняла роды

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  • • Дата публикации материала: 19 мая 2025 в 10:26;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ночью с 17 на 18 мая бригада «скорой» на Харьковщине помогла появиться на свет девочке".