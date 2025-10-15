Синегубов: за сутки на Харьковщине двое раненых из-за обстрелов

За минувшие сутки под ударами оказались пять населенных пунктов области, уточнил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В результате обстрелов пострадали два человека. В с. Нечволодовка Кондрашовской громады пострадали 54-летний мужчина и 52-летняя женщина», – передает Синегубов.

В течение суток по Харьковщине прилетело:

11 БпЛА типа «Герань-2»;

БпЛА типа «Ланцет»;

два fpv-дрона.

В результате обстрелов в Купянском районе поврежден частный дом и авто.

«В Изюмском районе повреждено гражданское предприятие, складское здание (г. Изюм)», – добавил Синегубов.