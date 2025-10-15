Live
Синегубов: за сутки на Харьковщине двое раненых из-за обстрелов

Происшествия 09:16   15.10.2025
Николь Костенко-Лагутина
Синегубов: за сутки на Харьковщине двое раненых из-за обстрелов Фото: пресс-служба ХОВА

За минувшие сутки под ударами оказались пять населенных пунктов области, уточнил начальник ХОВА Олег Синегубов. 

«В результате обстрелов пострадали два человека. В с. Нечволодовка Кондрашовской громады пострадали 54-летний мужчина и 52-летняя женщина», – передает Синегубов.

В течение суток по Харьковщине прилетело:

  • 11 БпЛА типа «Герань-2»;
  • БпЛА типа «Ланцет»;
  • два fpv-дрона.

В результате обстрелов в Купянском районе поврежден частный дом и авто.

«В Изюмском районе повреждено гражданское предприятие, складское здание (г. Изюм)», – добавил Синегубов.

Читайте также: В Лозовой – проблемы со светом и водой, Изюм частично обесточен

Автор: Николь Костенко-Лагутина
