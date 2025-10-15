Live
Синєгубов: за добу на Харківщині двоє поранених через обстріли

Події 09:16   15.10.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Синєгубов: за добу на Харківщині двоє поранених через обстріли

Минулої доби під ударами опинилися п’ять населених пунктів області, уточнив начальник ХОВА Олег Синєгубов. 

Внаслідок обстрілів постраждали двоє людей. У с. Нечволодівка Кіндрашівської громади постраждали 54-річний чоловік і 52-річна жінка”, – передає Синєгубов.

Протягом доби по Харківщині прилетіло:

  • 11 БпЛА типу “Герань-2”;
  • БпЛА типу “Ланцет”;
  • два fpv-дрони.

Внаслідок обстрілів у Куп’янському районі пошкоджений приватний будинок та авто.

“В Ізюмському районі пошкоджено цивільне підприємство, складську будівлю “, – додав Синєгубов.

Читайте також: У Лозовій – проблеми зі світлом та водою, Ізюм частково знеструмлений

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
