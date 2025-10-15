Синєгубов: за добу на Харківщині двоє поранених через обстріли
Минулої доби під ударами опинилися п’ять населених пунктів області, уточнив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
“Внаслідок обстрілів постраждали двоє людей. У с. Нечволодівка Кіндрашівської громади постраждали 54-річний чоловік і 52-річна жінка”, – передає Синєгубов.
Протягом доби по Харківщині прилетіло:
- 11 БпЛА типу “Герань-2”;
- БпЛА типу “Ланцет”;
- два fpv-дрони.
Внаслідок обстрілів у Куп’янському районі пошкоджений приватний будинок та авто.
“В Ізюмському районі пошкоджено цивільне підприємство, складську будівлю “, – додав Синєгубов.
