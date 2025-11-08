Тепло и туманно: прогноз погоды в Харькове и области на 9 ноября
Харьковский региональный центр по гидрометеорологии опубликовал прогноз на воскресенье.
В Харькове и области сохраняется достаточно теплая для ноября погода. При этом синоптики регулярно предупреждают об опасности — плохой видимости из-за тумана (она сократится до 200 – 500 м).
Существенных осадков на Харьковщине в воскресенье, 9 ноября, не прогнозируют. Ветер тоже будет умеренным — 3 – 8 м/с.
Температура воздуха в Харькове, по прогнозу будет ночью 0 – 2° тепла, днем 8 – 10° тепла.
В области — ночью 0 – 5° тепла, днем 8 – 13° тепла.
Читайте также: «Пункти незламності» в Харькове: как найти
«11-12 ноября в большинстве областей Украины прибавится дождей и похолодает», — предупредила синоптик Наталья Диденко. Она посоветовала в воскресенье гулять з зонтиком, а дома почитать «Ленивые мысли одного бездельника» — эссе Джерома Клапки Джерома.
