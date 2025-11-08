Live

Тепло и туманно: прогноз погоды в Харькове и области на 9 ноября

Погода 21:23   08.11.2025
Оксана Горун
Тепло и туманно: прогноз погоды в Харькове и области на 9 ноября

Харьковский региональный центр по гидрометеорологии опубликовал прогноз на воскресенье.

В Харькове и области сохраняется достаточно теплая для ноября погода. При этом синоптики регулярно предупреждают об опасности — плохой видимости из-за тумана (она сократится до 200 – 500 м).

Существенных осадков на Харьковщине в воскресенье, 9 ноября, не прогнозируют. Ветер тоже будет умеренным — 3 – 8 м/с.

Температура воздуха в Харькове, по прогнозу будет ночью 0 – 2° тепла, днем ​​8 – 10° тепла.

В области — ночью 0 – 5° тепла, днем ​​8 – 13° тепла.

Читайте также: «Пункти незламності» в Харькове: как найти

«11-12 ноября в большинстве областей Украины прибавится дождей и похолодает», — предупредила синоптик Наталья Диденко. Она посоветовала в воскресенье гулять з зонтиком, а дома почитать «Ленивые мысли одного бездельника» — эссе Джерома Клапки Джерома.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Метро в Харькове не работает — официальная информация
Метро в Харькове не работает — официальная информация
08.11.2025, 07:30
Что со светом: Харьковщина среди регионов, где самая тяжелая ситуация
Что со светом: Харьковщина среди регионов, где самая тяжелая ситуация
08.11.2025, 16:26
Новости Харькова — главное 8 ноября: удар ракет, обесточивание, уничтожена ТЭС
Новости Харькова — главное 8 ноября: удар ракет, обесточивание, уничтожена ТЭС
08.11.2025, 20:22
Харьков без света: как работает транспорт — подробности от мэрии (обновлено)
Харьков без света: как работает транспорт — подробности от мэрии (обновлено)
08.11.2025, 11:32
Все ТЭС Центрэнерго не генерируют электричество, в том числе — Змиевская
Все ТЭС Центрэнерго не генерируют электричество, в том числе — Змиевская
08.11.2025, 17:10
Четыре очереди отключений одновременно: Харьковоблэнерго про 9 ноября
Четыре очереди отключений одновременно: Харьковоблэнерго про 9 ноября
08.11.2025, 20:43

Новости по теме:

07.11.2025
Опасную погоду ожидают в Харькове и области в субботу
05.11.2025
Опасно будет в Харькове и области в четверг: предупреждение синоптиков
03.11.2025
Сегодня в Харькове и области будет плохая погода – что ожидается
02.11.2025
Днем до +15 и без осадков: прогноз погоды в Харькове и области на 3 ноября
01.11.2025
Харьков и область накроет туман: прогноз погоды на 2 ноября


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Тепло и туманно: прогноз погоды в Харькове и области на 9 ноября», то посмотрите больше в разделе Погода на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 8 ноября 2025 в 21:23;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковский региональный центр по гидрометеорологии опубликовал прогноз на воскресенье".