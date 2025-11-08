Тепло та туманно: прогноз погоди в Харкові та області на 9 листопада

Харківський регіональний центр із гідрометеорології опублікував прогноз на неділю.

У Харкові та області зберігається досить тепла для листопада погода. При цьому синоптики регулярно попереджають про небезпеку – погану видимість через туман (вона скоротиться до 200 – 500 м).

Суттєвих опадів на Харківщині у неділю, 9 листопада, не прогнозують. Вітер також буде помірним – 3 – 8 м/с.

Температура повітря в Харкові, за прогнозом, буде вночі 0 – 2° тепла, вдень 8 – 10° тепла.

В області – вночі 0 – 5 ° тепла, вдень 8 – 13 ° тепла.

“11-12 листопада у більшості областей України додасться дощів і похолодає”, – попередила синоптикиня Наталка Діденко. Вона порадила в неділю гуляти з парасолькою, а вдома почитати “Ліниві думки одного нероби” – есе Джерома Клапки Джерома.