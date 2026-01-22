Live

В Харькове и области сегодня будет опасно – предупреждение синоптиков

Погода 07:35   22.01.2026
Николь Костенко-Лагутина
В региональном центре по гидрометеорологии сообщили: в ближайший час и в течение первой половины дня в Харькове и области ожидается опасная погода. 

Так в регионе будет туман – видимость 200 – 500 м. На дорогах гололедица.

Водителей и пешеходов призвали быть внимательными и осторожными на дорогах. Также на Харьковщине объявили первый, желтый уровень опасности.

Напомним, МГ «Объектив» сообщала прогноз погоды на 22 января. В Харьковской области день пройдет без существенных осадков. Ночью и утром прогнозируют слабый туман. На дорогах ожидают гололедицу. Погода будет облачной с прояснениями. Ветер прогнозируют южный, 5 – 10 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от 10 до 15° мороза, днем ​​от 4 до 9° мороза. В Харькове днем не ожидают существенных осадков. Ночью и утром прогнозируют слабый туман. На дорогах будет гололедица. Ветер ожидают южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит 11 – 13° мороза, днем ​​5 – 7° мороза.

Автор: Николь Костенко-Лагутина
