У Харкові та області сьогодні буде небезпечно – попередження синоптиків
У регіональному центрі з гідрометеорології повідомили: у найближчу годину і протягом першої половини дня в Харкові та області очікується небезпечна погода.
Так у регіоні буде туман – видимість 200 – 500 м. На дорогах ожеледиця.
Водіїв та пішоходів закликали бути уважними та обережними на дорогах. Також на Харківщині оголосили перший жовтий рівень небезпеки.
Нагадаємо, МГ “Об’єктив” повідомляла прогноз погоди на 22 січня. У Харківській області день пройде без істотних опадів. Вночі та вранці прогнозують слабкий туман. На дорогах очікують ожеледицю. Погода буде хмарною з проясненнями. Вітер прогнозують південний, 5 – 10 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься від 10 до 15° морозу, вдень від 4 до 9° морозу. У Харкові день очікують без істотних опадів. Вночі та вранці прогнозують слабкий туман. На дорогах буде ожеледиця. Вітер очікують південний, 5 – 10 м/с. Температура повітря вночі становитиме 11 – 13° морозу, вдень 5 – 7° морозу.
