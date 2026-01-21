Морози не вщухають. Прогноз погоди на 22 січня у Харкові й області

Прогноз погоди на четвер, 22 січня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

У Харківській області день пройде без істотних опадів.⛅️ Вночі та вранці прогнозують слабкий туман. На дорогах очікують ожеледицю. Погода буде хмарною з проясненнями.

Вітер прогнозують південний, 5 – 10 м/с.

Температура повітря🌡 вночі коливатиметься від 10 до 15° морозу, вдень від 4 до 9° морозу.

У Харкові місту день очікують без істотних опадів.⛅️ Вночі та вранці прогнозують слабкий туман. На дорогах буде ожеледиця.

Вітер очікують південний, 5 – 10 м/с.

Температура повітря🌡 вночі становитиме 11 – 13° морозу, вдень 5 – 7° морозу.