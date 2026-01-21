Морозы не утихают. Прогноз погоды на 22 января в Харькове и области

Прогноз погоды на четверг, 22 января, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

В Харьковской области день пройдет без существенных осадков. Ночью и утром прогнозируют слабый туман. На дорогах ожидают гололедицу. Погода будет облачной с прояснениями.

Ветер прогнозируют южный, 5 – 10 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 10 до 15° мороза, днем ​​от 4 до 9° мороза.

В Харькове днем не ожидают существенных осадков. Ночью и утром прогнозируют слабый туман. На дорогах будет гололедица.

Ветер ожидают южный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью составит 11 – 13° мороза, днем ​​5 – 7° мороза.