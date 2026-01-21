Морозы не утихают. Прогноз погоды на 22 января в Харькове и области
Прогноз погоды на четверг, 22 января, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.
В Харьковской области день пройдет без существенных осадков. Ночью и утром прогнозируют слабый туман. На дорогах ожидают гололедицу. Погода будет облачной с прояснениями.
Ветер прогнозируют южный, 5 – 10 м/с.
Температура воздуха ночью будет колебаться от 10 до 15° мороза, днем от 4 до 9° мороза.
В Харькове днем не ожидают существенных осадков. Ночью и утром прогнозируют слабый туман. На дорогах будет гололедица.
Ветер ожидают южный, 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью составит 11 – 13° мороза, днем 5 – 7° мороза.
