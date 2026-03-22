Ночью еще морозно, днем — до +13: погода по Харькову и области на 23 марта

Погода 22:10   22.03.2026
Елена Нагорная
В понедельник, 23 марта, в Харькове и области — переменная облачность, без осадков.

В Харькове термометры ночью будут показывать около 0, днем – от 10 до 12 градусов тепла, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области температура ночью составит от 2 мороза до 3 градусов тепла, днем – от 8 до 13 градусов тепла.

Ветер северо-восточный – 5-10 м/с.

«В большинстве областей Украины будет преобладать сухая солнечная погода с дневной температурой воздуха +10 — +14 градусов, на юге местами до +16 градусов, на северо-востоке +8 — +12 градусов. Ветер будет восточного направления, умеренный. Не забывайте, что ночи еще прохладные, ближайшая – от 3 мороза до 4 тепла, соответственно, утром еще свежий воздух, и теплый шарф не будут лишним», – советует синоптик Наталья Диденко.

Автор: Елена Нагорная
  • • Дата публикации материала: 22 марта 2026 в 22:10;

