Вночі ще морозно, вдень — до +13: погода по Харкову та області на 23 березня
У понеділок, 23 березня, у Харкові та області – мінлива хмарність, без опадів.
У Харкові термометри вночі показуватимуть близько 0, вдень – від 10 до 12 градусів тепла, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.
По області температура вночі становитиме від 2 морозу до 3 тепла, вдень – від 8 до 13 тепла.
Вітер північно-східний – 5-10 м/с.
«У більшості областей України переважатиме суха сонячна погода із денною температурою повітря +10 – +14 градусів, на півдні місцями до +16 градусів, на північному сході +8 – +12 градусів. Вітер буде східних напрямків, помірний. Не забувайте, що ночі ще холоднуваті, найближчої – від 3 морозу до 4 тепла, відповідно, вранці ще свіже повітря, і теплий шалик не буде зайвим», – радить синоптикиня Наталка Діденко.
Читайте також: Сьогодні 22 березня 2026: яке свято та день в історії
• Дата публікації матеріалу: 22 Березня 2026 в 22:10;