Вночі ще морозно, вдень — до +13: погода по Харкову та області на 23 березня

Погода 22:10   22.03.2026
Олена Нагорна
У понеділок, 23 березня, у Харкові та області – мінлива хмарність, без опадів.

У Харкові термометри вночі показуватимуть близько 0, вдень – від 10 до 12 градусів тепла, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області температура вночі становитиме від 2 морозу до 3 тепла, вдень – від 8 до 13 тепла.

Вітер північно-східний – 5-10 м/с.

«У більшості областей України переважатиме суха сонячна погода із денною температурою повітря +10 – +14 градусів, на півдні місцями до +16 градусів, на північному сході +8 – +12 градусів. Вітер буде східних напрямків, помірний. Не забувайте, що ночі ще холоднуваті, найближчої – від 3 морозу до 4 тепла, відповідно, вранці ще свіже повітря, і теплий шалик не буде зайвим», – радить синоптикиня Наталка Діденко.

Читайте також: Сьогодні 22 березня 2026: яке свято та день в історії

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Без випускників у 2029-му: як оцінюють перехід на 12-річну школу в Харкові
Без випускників у 2029-му: як оцінюють перехід на 12-річну школу в Харкові
22.03.2026, 22:00
Війська РФ намагаються просунутися від кордону на Харківщині — Зеленський
Війська РФ намагаються просунутися від кордону на Харківщині — Зеленський
22.03.2026, 20:14
Вночі ще морозно, вдень — до +13: погода по Харкову та області на 23 березня
Вночі ще морозно, вдень — до +13: погода по Харкову та області на 23 березня
22.03.2026, 22:10
Парубка, що нібито прославляв РФ, побили у центрі Харкова – поліція перевіряє
Парубка, що нібито прославляв РФ, побили у центрі Харкова – поліція перевіряє
16.03.2026, 19:24
Дві автівки викрали з двору в місті на Харківщині – поліція шукає свідків
Дві автівки викрали з двору в місті на Харківщині – поліція шукає свідків
22.03.2026, 19:23
Чотири години знімали з 12-метрової тополі: у Харкові шукають господарів кішки
Чотири години знімали з 12-метрової тополі: у Харкові шукають господарів кішки
22.03.2026, 18:20

Новини за темою:

22.03.2026
Вночі ще морозно, вдень — до +13: погода по Харкову та області на 23 березня
22.03.2026
Війська РФ намагаються просунутися від кордону на Харківщині — Зеленський
22.03.2026
Чотири години знімали з 12-метрової тополі: у Харкові шукають господарів кішки
22.03.2026
Дві автівки викрали з двору в місті на Харківщині – поліція шукає свідків
22.03.2026
Де сьогодні на Харківщині точилися бої — інформація Генштабу ЗСУ


Якщо вам цікава новина: «Вночі ще морозно, вдень — до +13: погода по Харкову та області на 23 березня», то перегляньте більше у розділі Погода на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 22 Березня 2026 в 22:10;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У понеділок, 23 березня, у Харкові та області – мінлива хмарність, без опадів.".