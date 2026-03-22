Вночі ще морозно, вдень — до +13: погода по Харкову та області на 23 березня

У понеділок, 23 березня, у Харкові та області – мінлива хмарність, без опадів.

У Харкові термометри вночі показуватимуть близько 0, вдень – від 10 до 12 градусів тепла, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області температура вночі становитиме від 2 морозу до 3 тепла, вдень – від 8 до 13 тепла.

Вітер північно-східний – 5-10 м/с.

«У більшості областей України переважатиме суха сонячна погода із денною температурою повітря +10 – +14 градусів, на півдні місцями до +16 градусів, на північному сході +8 – +12 градусів. Вітер буде східних напрямків, помірний. Не забувайте, що ночі ще холоднуваті, найближчої – від 3 морозу до 4 тепла, відповідно, вранці ще свіже повітря, і теплий шалик не буде зайвим», – радить синоптикиня Наталка Діденко.