Live

Потепление — скоро: прогноз погоды в Харькове и области на 24 марта

Погода 20:47   23.03.2026
Елена Нагорная
Во вторник, 24 марта, в Харькове и области — переменная облачность, без значительных осадков. Слабый туман.

В Харькове термометры ночью будут показывать около 0, днем – от 10 до 12 градусов тепла, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области температура ночью составит от 2 мороза до 3 тепла, днем – от 8 до 13 тепла.

Ветер северо-восточный – 5-10 м/с.

По данным Укргидрометцентра, 24–27 марта в Украине давление будет постепенно снижаться, однако погоду в большинстве областей по-прежнему будет определять область повышенного давления, поэтому осадки не ожидаются. Северо-восточный ветер будет нести прохладный воздух, в котором ночью местами будет мороз. С 26 марта прогнозируют постепенное повсеместное потепление до 11-19 тепла.

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Потепление — скоро: прогноз погоды в Харькове и области на 24 марта», то посмотрите больше в разделе Погода на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 23 марта 2026 в 20:47;

