Потепление — скоро: прогноз погоды в Харькове и области на 24 марта

Во вторник, 24 марта, в Харькове и области — переменная облачность, без значительных осадков. Слабый туман.

В Харькове термометры ночью будут показывать около 0, днем – от 10 до 12 градусов тепла, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области температура ночью составит от 2 мороза до 3 тепла, днем – от 8 до 13 тепла.

Ветер северо-восточный – 5-10 м/с.

По данным Укргидрометцентра, 24–27 марта в Украине давление будет постепенно снижаться, однако погоду в большинстве областей по-прежнему будет определять область повышенного давления, поэтому осадки не ожидаются. Северо-восточный ветер будет нести прохладный воздух, в котором ночью местами будет мороз. С 26 марта прогнозируют постепенное повсеместное потепление до 11-19 тепла.