Потепління — незабаром: прогноз погоди в Харкові та області на 24 березня

У вівторок, 24 березня, у Харкові та області – мінлива хмарність, без істотних опадів. Слабкий туман.

У Харкові термометри вночі показуватимуть близько 0, вдень – від 10 до 12 градусів тепла, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області температура вночі становитиме від 2 морозу до 3 тепла, вдень – від 8 до 13 тепла.

Вітер північно-східний – 5-10 м/с.

За даними Укргідрометцентру, 24–27 березня в Україні тиск поступово знижуватиметься, проте погоду в більшості областей, як і раніше, визначатиме область підвищеного тиску, тому опади не очікуються. Північно-східний вітер нестиме прохолодне повітря, в якому вночі місцями буде мороз. З 26 березня прогнозують поступове повсюдне потепління до 11-19 тепла.