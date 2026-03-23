Потепління — незабаром: прогноз погоди в Харкові та області на 24 березня
У вівторок, 24 березня, у Харкові та області – мінлива хмарність, без істотних опадів. Слабкий туман.
У Харкові термометри вночі показуватимуть близько 0, вдень – від 10 до 12 градусів тепла, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.
По області температура вночі становитиме від 2 морозу до 3 тепла, вдень – від 8 до 13 тепла.
Вітер північно-східний – 5-10 м/с.
За даними Укргідрометцентру, 24–27 березня в Україні тиск поступово знижуватиметься, проте погоду в більшості областей, як і раніше, визначатиме область підвищеного тиску, тому опади не очікуються. Північно-східний вітер нестиме прохолодне повітря, в якому вночі місцями буде мороз. З 26 березня прогнозують поступове повсюдне потепління до 11-19 тепла.
- • Дата публікації матеріалу: 23 Березня 2026 в 20:47;