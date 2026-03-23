Потепління — незабаром: прогноз погоди в Харкові та області на 24 березня

Погода 20:47   23.03.2026
Олена Нагорна
У вівторок, 24 березня, у Харкові та області – мінлива хмарність, без істотних опадів. Слабкий туман.

У Харкові термометри вночі показуватимуть близько 0, вдень – від 10 до 12 градусів тепла, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області температура вночі становитиме від 2 морозу до 3 тепла, вдень – від 8 до 13 тепла.

Вітер північно-східний – 5-10 м/с.

За даними Укргідрометцентру, 24–27 березня в Україні тиск поступово знижуватиметься, проте погоду в більшості областей, як і раніше, визначатиме область підвищеного тиску, тому опади не очікуються. Північно-східний вітер нестиме прохолодне повітря, в якому вночі місцями буде мороз. З 26 березня прогнозують поступове повсюдне потепління до 11-19 тепла.

Читайте також: Сьогодні 23 березня 2026: яке свято та день в історії

Автор: Олена Нагорна
Масованого удару можуть сьогодні завдати військові РФ, попередив Зеленський
Масованого удару можуть сьогодні завдати військові РФ, попередив Зеленський
23.03.2026, 21:20
Неоднорідний ринок праці на Харківщині: на вакансію подекуди – 19 безробітних
Неоднорідний ринок праці на Харківщині: на вакансію подекуди – 19 безробітних
23.03.2026, 19:39
Ситуація у прикордонні Харківщини: де атакують росіяни, розповіли в ДПСУ
Ситуація у прикордонні Харківщини: де атакують росіяни, розповіли в ДПСУ
23.03.2026, 20:25
15-річний водій перекинув авто на Харківщині: друзі «порішали» на статтю
15-річний водій перекинув авто на Харківщині: друзі «порішали» на статтю
23.03.2026, 18:47
Рідкісний російський БпЛА “Скат” за $400 тисяч збили на Харківщині (відео)
Рідкісний російський БпЛА “Скат” за $400 тисяч збили на Харківщині (відео)
23.03.2026, 18:11

Новини за темою:

23.03.2026
Потепління — незабаром: прогноз погоди в Харкові та області на 24 березня
23.03.2026
Ситуація у прикордонні Харківщини: де атакують росіяни, розповіли в ДПСУ
23.03.2026
Неоднорідний ринок праці на Харківщині: на вакансію подекуди – 19 безробітних
23.03.2026
15-річний водій перекинув авто на Харківщині: друзі «порішали» на статтю
23.03.2026
Рідкісний російський БпЛА “Скат” за $400 тисяч збили на Харківщині (відео)


