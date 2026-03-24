Пока еще тепло, но Харьковщина попала в «полоску холода» — погода на 25 марта

В среду, 25 марта, в Харькове и области – облачно с прояснениями. Ночью местами небольшой дождь, днем без осадков.

В Харькове термометры ночью будут показывать от 1 до 3 градусов тепла, днем – от 11 до 13 тепла, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области температура ночью составит от 0 до 5 тепла, днем – от 9 до 14 со знаком «плюс».

Ветер северо-восточный – 5-10 м/с.

Как пишет синоптик Наталка Диденко, теплая погода пока будет продолжаться.

«Но интересная полоска холода протянется от Полтавщины-Харьковщины через Кропивницкий аж до Крыма, вдоль нее — +7- +11 градусов. Осадки в большинстве областей завтра маловероятны, лишь на юго-востоке Украины пройдет небольшой дождь. Теплая погода будет преобладать несколько дней. Однако ни шапки, ни средние пуховики не прячьте далеко, потому что с 31 марта-1 апреля в Украину придет похолодание. Вполне логичное, как раз перед Вербным воскресеньем», — предупреждает Диденко.