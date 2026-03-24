Live

Поки тепло, але Харківщина потрапила у «смужку холоду» — погода на 25 березня

Погода 18:49   24.03.2026
Елена Нагорная
У середу, 25 березня, у Харкові та області – хмарно із проясненнями. Вночі місцями невеликий дощ, вдень без опадів.

У Харкові термометри вночі показуватимуть від 1 до 3 градусів тепла, вдень – від 11 до 13 тепла, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області температура вночі становитиме від 0 до 5 тепла, вдень – від 9 до 14 зі знаком “плюс”.

Вітер північно-східний – 5-10 м/с.

Як пише синоптикиня Наталка Діденко, тепла погода поки триватиме.

“Але цікава смужка холоду витягнеться від Полтавщини-Харківщини через Кропивницький аж до Криму, вздовж неї – +7- +11 градусів. Опади в більшості областей завтра малоймовірні, лише на південному сході України пройде невеликий дощ. Тепла погода переважатиме кілька днів. Проте ані шапки, ані середні пуховички не ховайте далеко, бо з 31 березня-1 квітня в Україну прийде похолодання. Цілком логічне, якраз перед Вербною неділею”, – попереждає Діденко.

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Поки тепло, але Харківщина потрапила у «смужку холоду» — погода на 25 березня», то перегляньте більше у розділі Погода на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 24 Березня 2026 в 18:49;

