Поки тепло, але Харківщина потрапила у «смужку холоду» — погода на 25 березня
У середу, 25 березня, у Харкові та області – хмарно із проясненнями. Вночі місцями невеликий дощ, вдень без опадів.
У Харкові термометри вночі показуватимуть від 1 до 3 градусів тепла, вдень – від 11 до 13 тепла, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.
По області температура вночі становитиме від 0 до 5 тепла, вдень – від 9 до 14 зі знаком “плюс”.
Вітер північно-східний – 5-10 м/с.
Як пише синоптикиня Наталка Діденко, тепла погода поки триватиме.
“Але цікава смужка холоду витягнеться від Полтавщини-Харківщини через Кропивницький аж до Криму, вздовж неї – +7- +11 градусів. Опади в більшості областей завтра малоймовірні, лише на південному сході України пройде невеликий дощ. Тепла погода переважатиме кілька днів. Проте ані шапки, ані середні пуховички не ховайте далеко, бо з 31 березня-1 квітня в Україну прийде похолодання. Цілком логічне, якраз перед Вербною неділею”, – попереждає Діденко.
- • Дата публікації матеріалу: 24 Березня 2026 в 18:49;