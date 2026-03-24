Поки тепло, але Харківщина потрапила у «смужку холоду» — погода на 25 березня

У середу, 25 березня, у Харкові та області – хмарно із проясненнями. Вночі місцями невеликий дощ, вдень без опадів.

У Харкові термометри вночі показуватимуть від 1 до 3 градусів тепла, вдень – від 11 до 13 тепла, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області температура вночі становитиме від 0 до 5 тепла, вдень – від 9 до 14 зі знаком “плюс”.

Вітер північно-східний – 5-10 м/с.

Як пише синоптикиня Наталка Діденко, тепла погода поки триватиме.

“Але цікава смужка холоду витягнеться від Полтавщини-Харківщини через Кропивницький аж до Криму, вздовж неї – +7- +11 градусів. Опади в більшості областей завтра малоймовірні, лише на південному сході України пройде невеликий дощ. Тепла погода переважатиме кілька днів. Проте ані шапки, ані середні пуховички не ховайте далеко, бо з 31 березня-1 квітня в Україну прийде похолодання. Цілком логічне, якраз перед Вербною неділею”, – попереждає Діденко.