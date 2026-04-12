На Харьковщине сутки прошли без пострадавших — Синегубов

Происшествия 08:37   12.04.2026
Оксана Горун
На Харьковщине сутки прошли без пострадавших — Синегубов

В течение суток на Харьковщине фиксировали российские обстрелы. Враг применил против гражданских четыре КАБа и пять беспилотников различного типа.

Такие данные в утренней сводке 12 апреля привел начальник ХОВА Олег Синегубов. Он сообщил: под российскими ударами были четыре населенных пункта. Обошлось без пострадавших.

Разрушения следующие:

  • в Изюмском районе поврежден частный дом, хозяйственное сооружение (с. Оскол);
  • в Харьковском районе поврежден многоквартирный дом (поселок Казачья Лопань).

Отметим, несмотря на заявленное «пасхальное перемирие» в Харькове ночью объявляли воздушную тревогу. Фиксировали БпЛА «Молния» на подлете к городу. Обошлось без взрывов.

Читайте также: Россияне расстреляли украинских военнопленных на Харьковщине — DeepState

Автор: Оксана Горун
  • • Дата публикации материала: 12 апреля 2026 в 08:37;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток на Харьковщине фиксировали российские обстрелы. Враг применил против гражданских четыре КАБа и пять беспилотников различного типа".