На Харьковщине сутки прошли без пострадавших — Синегубов

В течение суток на Харьковщине фиксировали российские обстрелы. Враг применил против гражданских четыре КАБа и пять беспилотников различного типа.

Такие данные в утренней сводке 12 апреля привел начальник ХОВА Олег Синегубов. Он сообщил: под российскими ударами были четыре населенных пункта. Обошлось без пострадавших.

Разрушения следующие:

в Изюмском районе поврежден частный дом, хозяйственное сооружение (с. Оскол);

в Харьковском районе поврежден многоквартирный дом (поселок Казачья Лопань).

Отметим, несмотря на заявленное «пасхальное перемирие» в Харькове ночью объявляли воздушную тревогу. Фиксировали БпЛА «Молния» на подлете к городу. Обошлось без взрывов.