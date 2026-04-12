На Харьковщине сутки прошли без пострадавших — Синегубов
В течение суток на Харьковщине фиксировали российские обстрелы. Враг применил против гражданских четыре КАБа и пять беспилотников различного типа.
Такие данные в утренней сводке 12 апреля привел начальник ХОВА Олег Синегубов. Он сообщил: под российскими ударами были четыре населенных пункта. Обошлось без пострадавших.
Разрушения следующие:
- в Изюмском районе поврежден частный дом, хозяйственное сооружение (с. Оскол);
- в Харьковском районе поврежден многоквартирный дом (поселок Казачья Лопань).
Отметим, несмотря на заявленное «пасхальное перемирие» в Харькове ночью объявляли воздушную тревогу. Фиксировали БпЛА «Молния» на подлете к городу. Обошлось без взрывов.
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: новости Харькова, обстрелы, синегубов;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «На Харьковщине сутки прошли без пострадавших — Синегубов», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 12 апреля 2026 в 08:37;