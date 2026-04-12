Live

На Харківщині доба минула без постраждалих – Синєгубов

Події 08:37   12.04.2026
Оксана Горун
Протягом доби на Харківщині фіксували російські обстріли. Ворог застосував проти цивільних чотири КАБи та п’ять безпілотників різного типу.

Такі дані у ранковому зведенні 12 квітня навів начальник ХОВА Олег Синєгубов. Він повідомив: під російськими ударами були чотири населені пункти. Обійшлося без постраждалих.

Руйнування такі:

  • в Ізюмському районі пошкоджений приватний будинок, господарча споруда (с. Оскіл);
  • у Харківському районі пошкоджений багатоквартирний будинок (селище Козача Лопань).

Зазначимо, попри заявлене “великоднє перемир’я” у Харкові вночі оголошували повітряну тривогу. Фіксували БпЛА “Молния” на підльоті до міста. Обійшлося без вибухів.

Читайте також: Росіяни розстріляли українських військовополонених на Харківщині – DeepState

Популярно
Зведення “перемир’я”: Генштаб повідомив про 2299 порушень припинення вогню
Зведення “перемир’я”: Генштаб повідомив про 2299 порушень припинення вогню
12.04.2026, 09:59
Росіяни розстріляли українських військовополонених на Харківщині – DeepState
Росіяни розстріляли українських військовополонених на Харківщині – DeepState
12.04.2026, 08:05
Новини Харкова – головне за 12 квітня: воєнний злочин РФ на Харківщині
Новини Харкова – головне за 12 квітня: воєнний злочин РФ на Харківщині
12.04.2026, 08:41
На Харківщині доба минула без постраждалих – Синєгубов
На Харківщині доба минула без постраждалих – Синєгубов
12.04.2026, 08:37
Сьогодні 12 квітня 2026: яке свято та день в історії
Сьогодні 12 квітня 2026: яке свято та день в історії
12.04.2026, 06:00
ISW заявив про проникнення ЗС РФ до центру Курилівки на Харківщині
ISW заявив про проникнення ЗС РФ до центру Курилівки на Харківщині
12.04.2026, 07:41

Новини за темою:

12.04.2026
На Харківщині доба минула без постраждалих – Синєгубов
12.04.2026
Росіяни розстріляли українських військовополонених на Харківщині – DeepState
12.04.2026
ISW заявив про проникнення ЗС РФ до центру Курилівки на Харківщині
12.04.2026
Новини Харкова – головне за 12 квітня: воєнний злочин РФ на Харківщині
11.04.2026
Інженерія в тренді, на економіці — спад: що обирають абітурієнти в Харкові


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «На Харківщині доба минула без постраждалих – Синєгубов», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом доби на Харківщині фіксували російські обстріли. Ворог застосував проти цивільних чотири КАБи та п’ять безпілотників різного типу".