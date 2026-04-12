На Харківщині доба минула без постраждалих – Синєгубов

Протягом доби на Харківщині фіксували російські обстріли. Ворог застосував проти цивільних чотири КАБи та п’ять безпілотників різного типу.

Такі дані у ранковому зведенні 12 квітня навів начальник ХОВА Олег Синєгубов. Він повідомив: під російськими ударами були чотири населені пункти. Обійшлося без постраждалих.

Руйнування такі:

в Ізюмському районі пошкоджений приватний будинок, господарча споруда (с. Оскіл);

у Харківському районі пошкоджений багатоквартирний будинок (селище Козача Лопань).

Зазначимо, попри заявлене “великоднє перемир’я” у Харкові вночі оголошували повітряну тривогу. Фіксували БпЛА “Молния” на підльоті до міста. Обійшлося без вибухів.