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Лозовую атаковали дроны: пострадал рынок и СТО — Зеленский

Происшествия 21:17   23.06.2026
Оксана Горун
Лозовую атаковали дроны: пострадал рынок и СТО — Зеленский Фото: Сергей Зеленский/Telegram

Мэр Лозовой Сергей Зеленский вечером 23 июня сообщил о последствиях воздушной атаки на город, которая произошла утром.

«Ранним утром мы проснулись от громких взрывов. Враг снова атаковал Лозовщину. Российские беспилотники метили преимущественно по Лозовой. Удары повредили объекты критической инфраструктуры и социальной сферы. Разрушения получили помещение СТО, рынок и частные автомобили. Самое главное – никто не пострадал. Слава Богу, все живы», — написал Зеленский.

последствия атаки БпЛА по Лозовой 23 июня 2026
Фото: Сергей Зеленский/Telegram

Он подчеркнул, что враг меняет тактику, усиливая атаки именно на гражданские объекты, и попросил земляков не терять бдительность.

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обломок российского БпЛА
Фото: Сергей Зеленский/Telegram

Напомним, в Харькове вечером слышали взрывы. Перед этим Воздушные силы ВСУ проинформировали о ракете, летящей в сторону города. Исходя из сообщений мониторинговых каналов, «прилет» был в пригороде. О его последствиях пока что официально не сообщали.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 23 июня 2026 в 21:17;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Лозовой Сергей Зеленский вечером 23 июня сообщил о последствиях воздушной атаки на город, которая произошла утром".