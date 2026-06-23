Лозовую атаковали дроны: пострадал рынок и СТО — Зеленский

Мэр Лозовой Сергей Зеленский вечером 23 июня сообщил о последствиях воздушной атаки на город, которая произошла утром.

«Ранним утром мы проснулись от громких взрывов. Враг снова атаковал Лозовщину. Российские беспилотники метили преимущественно по Лозовой. Удары повредили объекты критической инфраструктуры и социальной сферы. Разрушения получили помещение СТО, рынок и частные автомобили. Самое главное – никто не пострадал. Слава Богу, все живы», — написал Зеленский.

Он подчеркнул, что враг меняет тактику, усиливая атаки именно на гражданские объекты, и попросил земляков не терять бдительность.

Напомним, в Харькове вечером слышали взрывы. Перед этим Воздушные силы ВСУ проинформировали о ракете, летящей в сторону города. Исходя из сообщений мониторинговых каналов, «прилет» был в пригороде. О его последствиях пока что официально не сообщали.