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Лозову атакували дрони: постраждали ринок та СТО – Зеленський

Події 21:17   23.06.2026
Оксана Горун
Лозову атакували дрони: постраждали ринок та СТО – Зеленський Фото: Сергій Зеленський/телеграм

Мер Лозової Сергій Зеленський увечері 23 червня повідомив про наслідки повітряної атаки на місто, яка сталася вранці.

Рано-вранці ми прокинулися від гучних вибухів. Ворог знову атакував Лозівщину. Російські безпілотники цілили переважно по Лозовій. Удари пошкодили об’єкти критичної інфраструктури та соціальної сфери. Руйнувань зазнали приміщення СТО, ринок та приватні автівки. Найголовніше — ніхто не постраждав. Слава Богу, всі живі”, – написав Зеленський.

наслідки атаки БпЛА по Лозовій 23 червня 2026
Фото: Сергій Зеленський/телеграм

Він наголосив, що ворог змінює тактику, посилюючи атаки саме на цивільні об’єкти, та попросив земляків не втрачати пильності.

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уламок російського БПЛА
Фото: Сергій Зеленський/телеграм

Нагадаємо, в Харкові ввечері чули вибухи. Перед цим Повітряні сили ЗСУ поінформували про ракету, яка летить в бік міста. Виходячи з повідомлень моніторингових каналів, “приліт” був у передмісті. Про його наслідки поки що офіційно не повідомляли.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Червня 2026 в 21:17;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Лозової Сергій Зеленський увечері 23 червня повідомив про наслідки повітряної атаки на місто, яка сталася вранці".