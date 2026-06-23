Лозову атакували дрони: постраждали ринок та СТО – Зеленський

Мер Лозової Сергій Зеленський увечері 23 червня повідомив про наслідки повітряної атаки на місто, яка сталася вранці.

“Рано-вранці ми прокинулися від гучних вибухів. Ворог знову атакував Лозівщину. Російські безпілотники цілили переважно по Лозовій. Удари пошкодили об’єкти критичної інфраструктури та соціальної сфери. Руйнувань зазнали приміщення СТО, ринок та приватні автівки. Найголовніше — ніхто не постраждав. Слава Богу, всі живі”, – написав Зеленський.

Він наголосив, що ворог змінює тактику, посилюючи атаки саме на цивільні об’єкти, та попросив земляків не втрачати пильності.

Нагадаємо, в Харкові ввечері чули вибухи. Перед цим Повітряні сили ЗСУ поінформували про ракету, яка летить в бік міста. Виходячи з повідомлень моніторингових каналів, “приліт” був у передмісті. Про його наслідки поки що офіційно не повідомляли.