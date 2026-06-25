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Почти на сутки перекрыли улицу на ХТЗ в Харькове: как объехать

Транспорт 10:28   25.06.2026
Елена Нагорная
Почти на сутки перекрыли улицу на ХТЗ в Харькове: как объехать

С 9:00 25 июня до 7:00 26 июня запретили движение транспорта по части улицы Мира, проинформировали в городском совете.

По информации департамента строительства и дорожного хозяйства, на этот период закрыли участок от проспекта Архитектора Алешина до улицы Генерала Момота.

Временные неудобства связаны с необходимостью проведения аварийного ремонта водопровода.

Объехать закрытый участок дороги водители могут по прилегающим улицам Библика, Северина Потоцкого, Генерала Момота и другим.

Как ранее сообщала МГ «Объектив», в Харькове до 17:00 25 июня ограничили движение транспорта на участке улицы Отакара Яроша.

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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 25 июня 2026 в 10:28;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 9:00 25 июня до 7:00 26 июня запретили движение транспорта по части улицы Мира, проинформировали в городском совете.".