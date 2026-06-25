Майже на добу перекрили вулицю на ХТЗ у Харкові: як об’їхати

З 9:00 25 червня до 7:00 26 червня заборонили рух транспорту частиною вулиці Миру, поінформували у міській раді.

За інформацією департаменту будівництва та шляхового господарства, на цей період закрили ділянку від проспекту Архітектора Альошина до вулиці Генерала Момота.

Тимчасові незручності пов’язані з необхідністю проведення аварійного ремонту водогону.

Об’їхати закриту ділянку дороги водії можуть прилеглими вулицями Біблика, Северина Потоцького, Генерала Момота та іншими.

Як раніше повідомляла МГ “Об’єктив”, у Харкові до 17:00 25 червня обмежили рух транспорту на ділянці вулиці Отакара Яроша.