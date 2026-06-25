Біля Саржиного яру сьогодні ремонтують дорогу — обмеження для харків’ян

У Харкові до 17:00 25 червня обмежили рух транспорту на ділянці вулиці Отакара Яроша, попередили в міській раді.

За інформацією департаменту будівництва та шляхового господарства, обмеження діє на ділянці від проспекту Науки до вулиці Олександра Олеся. Тимчасові незручності пов’язані з ремонтом дорожнього покриття.

Через дорожні роботи також внесено зміни в маршрут громадського транспорту: у цей період автобус №20 не висаджуватиме та не забиратиме пасажирів на зупинці «Ст. м. «Ботанічний сад».

Водіїв та пасажирів просять враховувати ці зміни при плануванні поїздок містом.

Нагадаємо, у Шевченківському районі Харкова виконали поточний ремонт проїзної частини на вулиці Мирослава Мисли. Локальні пошкодження покриття усунули на вулицях Олександри Бєлової, Семена Кузнеця, Мирній.