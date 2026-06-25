Возле Саржиного яра сегодня ремонтируют дорогу — ограничения для харьковчан

В Харькове до 17:00 25 июня ограничили движение транспорта на участке улицы Отакара Яроша, предупредили в городском совете.

По информации департамента строительства и дорожного хозяйства, ограничение действует на участке от проспекта Науки до улицы Александра Олеся. Временные неудобства связаны с ремонтом дорожного покрытия.

Из-за дорожных работ также внесены изменения в маршрут общественного транспорта: в этот период автобус №20 не будет высаживать и забирать пассажиров на остановке «Ст. м. «Ботанический сад».

Водителей и пассажиров просят учитывать эти изменения при планировании поездок по городу.

Напомним, в Шевченковском районе Харькова выполнили текущий ремонт проезжей части на улице Мирослава Мыслы. Локальные повреждения покрытия устранили на улицах Александры Беловой, Семена Кузнеца, Мирной.